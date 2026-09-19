Putin pas deklaratave të liderëve të BE-së: Rusia nuk ka qëllime agresive, gati për të rivendosur marrëdhëniet
Rusia nuk ka qëllime agresive ndaj Evropës dhe është e gatshme të rivendosë marrëdhëniet dhe të bashkëpunojë me fqinjët e saj evropianë, tha Presidenti Vladimir Putin.
Duke folur në një takim të Komisionit Ushtarako-Industrial të premten, Putin akuzoi disa udhëheqës evropianë se po përgatiten për luftë me Rusinë dhe tha se ata po përdorin konfliktin në Ukrainë dhe kërcënimin e supozuar rus për të justifikuar politikat e tyre.
“Dua të deklaroj edhe një herë: Rusia nuk ka qëllime agresive ndaj Evropës ose vendeve evropiane. Thjesht nuk ka asnjë arsye për këtë. Ne jemi të gatshëm për bashkëpunim dhe për rivendosjen e marrëdhënieve me fqinjët tanë evropianë”, tha ai.
Ai kritikoi vendet evropiane për mbajtjen e ushtrimeve ushtarake në Detin Baltik, duke thënë se ato përfshinin përgatitje për të sekuestruar anije civile.
“Ata flasin vazhdimisht për mbrojtjen e së drejtës ndërkombëtare dhe respektimin e normave të saj, megjithatë përgatiten të sekuestrojnë anije civile”, tha Putin.
Ai tha se Moska do të kundërpërgjigjej nëse do të ishte e nevojshme.
“Le të jetojmë në paqe, përndryshe, edhe ne do të detyrohemi të kundërpërgjigjemi”, ka deklaruar Putini.
Putini kritikoi udhëheqësit evropianë për portretizimin e Ukrainës si një mbrojtëse të vlerave, qytetërimit dhe demokracisë evropiane, duke vënë në pikëpyetje se si Kievi mund ta mbronte demokracinë kur qeveria e tij kishte “degraduar në një diktaturë”.
Ai tha se zgjedhjet nuk po mbaheshin në Ukrainë dhe se autoritetet e saj po përdornin ligjin ushtarak dhe luftën për të qëndruar në pushtet, dhe akuzoi zyrtarët për korrupsion dhe përvetësim.
“Dhe ky regjim tërësisht i korruptuar, a është vërtet mbrojtësi kryesor i demokracisë në Evropë? Kjo tingëllon paksa e çuditshme”, tha ai.
Putin akuzoi Ukrainën për përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet në Rusi, duke përmendur një sulm të kohëve të fundit në shtëpinë e një kryetarjeje të komisionit zgjedhor të zonës zgjedhore në fshatin Oktyabrskoye në rajonin e Zaporizhzhias, në të cilin ai tha se ajo u vra.
“Përfaqësuesit e regjimit të Kievit, udhëheqja e tij, flasin për paqe dhe propozojnë rifillimin e të ashtuquajturave negociata. Megjithatë, duke kryer krime të kësaj natyre, ata vetë bëjnë gjithçka për të siguruar që të mos ketë paqe dhe negociata”, tha ai.
Putini përshkroi gjithashtu prioritetet për Programin e ri të Armatimit Shtetëror të Rusisë, duke thënë se ai do të përqendrohet në modernizimin e forcave të armatosura dhe industrisë së mbrojtjes, mes asaj që ai e përshkroi si kërcënime globale në zhvillim.
Ai e identifikoi forcimin e triadës bërthamore të Rusisë si “prioritet absolut” të programit, duke thënë se ai garanton sovranitetin dhe ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit global të fuqisë.
Putin tha se 92% e Forcave Strategjike të Raketave të Rusisë janë të pajisura me armë moderne.
Ai renditi forcimin e mbrojtjes ajrore, zgjerimin e sistemeve pa pilot dhe robotike, zhvillimin e armëve me goditje precize dhe përfundimin e konstelacionit orbital të satelitëve të Rusisë midis prioriteteve kryesore.
Rrjeti satelitor, tha ai, do të përmirësonte aftësitë e zbulimit, navigimit, komunikimit dhe internetit me bazë në hapësirë, duke mundësuar komandën dhe kontrollin në kohë reale të trupave dhe armëve.
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