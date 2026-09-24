Pylli i pishave në Ulqin merr shëtitore 2 km: u hodh guri i themelit pranë hotelit ‘Albatros’
Projekti 1,8 milionë euro përfundon në shkurt 2027; ambienti natyror ruhet i paprekur
Guri i themelit për ndërtimin e shëtitores në pyllin e pishave në Ulqin, pranë hotelit “Albatros”, u hodh nga drejtori i Ndërmarrjes Publike “Morsko dobro” Mladen Mikijelj dhe kryetari i Komunës së Ulqinit Genci Nimanbegu.
Bëhet fjalë për një nga projektet më të rëndësishme në zonën e “Morsko dobro” në territorin e komunës së Ulqinit. Shtegu këmbësor do të jetë rreth dy kilometra i gjatë, ndërsa vlera e projektit kap shifrën e 1,8 milionë eurove.
Sipas “Morsko dobro”, projekti do të realizohet duke ruajtur ambientin natyror të pyllit të pishave — natyra do ta mbajë formën e vet. Në disa pjesë shtegu ekziston tashmë; ai nuk do të zgjerohet e as të ngushtohet, por punimet do të zbatohen në përputhje me dokumentet ligjore dhe ato të planifikimit.
Përfundimi i punimeve është planifikuar për shkurtin e vitit 2027.
Burimi: RTCG
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