Pyotr Kochetkov nënshkruan kontratë dyvjeçare me Carolina Hurricanes për 7.9 milionë dollarë
Pyotr Kochetkov firmosi një kontratë dyvjeçare me Carolina Hurricanes me vlerë totale 7.9 milionë dollarë, që i siguron një mesatare vjetore prej 3.95 milionë dollarësh. Marrëveshja hyn në fuqi nga sezoni i ardhshëm dhe mban golashënuesin 27-vjeçar pjesë të klubit edhe pasi do të përfundojë viti i fundit i kontratës së mëparshme katërvjeçare, duke shmangur mundësinë e kalimit në statusin e lojtarit të lirë pa kufizime pas sezonit.
Siç raporton nhl, Kochetkov u aktivizua vetëm në nëntë ndeshje (tetë si titullar) gjatë sezonit të fundit, me bilanc 6-2-0, mesatare të pranuar golash 2.33, përqindje pritjeje .899 dhe një ndeshje pa gola; ai luajti për herë të fundit më 20 dhjetor përpara se t’i nënshtrohej një operacioni të hip. Pas rikuperimit ai ishte në pankinë si portier zëvendësues për Hurricanes gjatë Finales së Kupës Stanley, pas lëndimit të Frederik Andersen, por nuk u aktivizua në asnjë ndeshje.
Drejtori i përgjithshëm Eric Tulsky vlerësoi aftësitë e Kochetkov si portier jashtëzakonisht të talentuar, me një stil agresiv që i përshtatet skuadrës dhe shprehu bindjen se ai do të kontribuojë për fitore dhe për ndjekjen e objektivave të klubit. I zgjedhur nga Carolina në raundin e dytë, pika 36, e Draftit të NHL 2019, Kochetkov ka bilancon karriere 71-38-12 në 125 ndeshje (120 si titullar), me mesatare golash 2.46, përqindje pritjeje .905 dhe 11 ndeshje pa gola; në Playoff ka shënuar 2-5 me mesatare 3.83 dhe përqindje .860 në 10 ndeshje.
Sipas nhl, kontrata dyvjeçare përforcon grupin e portierëve të Hurricanes dhe mbyll çështjen e statusit të Kochetkov për dy sezonet në vijim.
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