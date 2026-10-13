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13 Tet 2026
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Mali i Zi

Qeveria e Malit të Zi ngushton uljen e akcizës së karburanteve për javën deri më 19 tetor

Akcizat e karburanteve motorike rriten lehtë për javën deri më 19 tetor, por mbeten nën nivelin e rregullt, ndërsa qeveria përpiqet të zbusë goditjen nga çmimet botërore të naftës.

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Qeveria e Malit të Zi ka rritur lehtë akcizat e karburanteve motorike për javën deri më 19 tetor, duke ngushtuar uljen që zbatohet prej javësh, siç njofton SeeNews. Sipas raportimit të SeeNews, detyrimet mbeten megjithatë nën nivelin e tyre të rregullt, sepse ekzekutivi po përpiqet të zbusë goditjen që çmimet e rritura botërore të naftës po i japin ekonomisë së vendit.

Vendimi është pjesë e mekanizmit javor të rregullimit që qeveria po zbaton këtë vjeshtë: javën e kaluar, siç njofton SeeNews, ulja e akcizës u zgjat, por detyrimet u ngritën lehtë në bazë javore, ndërsa këtë javë lëvizja vazhdon në të njëjtin drejtim, me një ngushtim të ri të lehtësimit.

Presioni mbi çmimet e karburanteve po ndihet edhe te kostoja e jetesës: inflacioni vjetor në Mal të Zi arriti 5,2 për qind në shtator, niveli më i lartë në më shumë se dy vjet, i shtyrë ndër të tjera nga rritja e kostove të transportit, teksa lufta në Lindjen e Mesme vazhdon të trazojë tregjet botërore të naftës.

Për konsumatorët, ngushtimi i uljes do të thotë se lehtësimi në pompë javën e ardhshme do të jetë disi më i vogël se në javët e kaluara, por ndërhyrja e qeverisë vazhdon: akcizat mbeten nën nivelin e rregullt të paktën deri më 19 tetor.

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