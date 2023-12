Less than a minute

Qeveria e mbështet me 200 mln lekë Kombëtaren në Europian

Qeveria shqiptare do të mbështesë kombëtaren e futbollit me 200 milionë lekë për t’u përgatitur sa më mirë për Europianin 2024.

Ashtu si edhe kryeministri njoftoi më herët, ky fond do ti shkojë federatës për të krijuar lehtësi në akomodimin, qëndrimin dhe stërvitjen e kombëtares në prag të Europianit.

Kuqezinjtë me 17 nëntor siguruan për herë të dytë në histori kualifikimin në Gjermani 2024, ndërsa do të përballen në grup me Italinë, Spanjën dhe Kroacinë./