Qeveria e Orban akuzohet për frikësim masiv të votuesve
– Qeveria hungareze e udhëhequr nga kryeministri Viktor Orban po përballet me akuza të rënda për frikësim dhe manipulim të votuesve, vetëm pak javë përpara zgjedhjeve parlamentare, duke ngritur pikëpyetje mbi integritetin e procesit zgjedhor në vend, sipas BBC.
Sipas një investigimi disa mujor të publikuar në një dokumentar të titulluar “Çmimi i votës”, janë zbuluar praktika të përhapura në zona rurale dhe qytete të vogla, ku qytetarëve u ofrohen përfitime të ndryshme në këmbim të votës për partinë në pushtet, “Fidesz”.
Hetimi evidenton një gamë të gjerë motivimesh të përdorura për të ndikuar votuesit, përfshirë para në dorë, oferta për vende pune, furnizim me dru për ngrohje, transport drejt qendrave të votimit, si dhe ndihma të tjera sociale, përfshirë ilaçe.
Sipas gjetjeve, këto praktika nuk janë raste të izoluara, por dyshohet se shtrihen në dhjetëra zona elektorale dhe mund të kenë prekur qindra mijëra votues.
Kjo ka nxitur shqetësime serioze mbi standardet demokratike dhe barazinë në garën zgjedhore.
Akuzat vijnë në një moment të ndjeshëm politik, ndërsa sondazhet sugjerojnë se partia në pushtet mund të përballet me sfidë reale nga opozita e udhëhequr nga Péter Magyar, duke rritur tensionet në skenën politike hungareze.
Kritikët i cilësojnë këto praktika si forma të presionit dhe manipulimit elektoral, ndërsa përfaqësues të qeverisë i kanë mohuar ose minimizuar akuzat, duke i konsideruar ato të motivuara politikisht.
Zhvillimet vijnë në një klimë të tensionuar politike në Hungari, ku prej vitesh institucionet ndërkombëtare kanë ngritur shqetësime për funksionimin e demokracisë, lirinë e mediave dhe standardet zgjedhore në vend. //a.i/
