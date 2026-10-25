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Ukraina

Qeveria ukrainase ndan 187,6 milionë hryvna për restaurimin e 33 pallateve në tri rajone

Financimi shkon për 3 ndërtesa në Kryvyi Rih, 20 në Sumy dhe 10 në rajonin e Kievit; mbi 4 mijë banorë do të mund të kthehen në shtëpitë e tyre

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Qeveria e Ukrainës ka drejtuar 187,6 milionë hryvna për restaurimin e 33 pallateve të dëmtuara nga agresioni rus në rajonet e Dnipropetrovskut, Sumy-t dhe Kievit, njoftoi kryeministri Serhiy Koretsky, siç transmeton Ukrinform.

Sipas Koretsky, financimi do të shkojë për restaurimin e tre ndërtesave në Kryvyi Rih, 20 në Sumy dhe 10 në rajonin e Kievit, me mjete nga Fondi për eliminimin e pasojave të agresionit të armatosur, të cilat do të kalojnë në buxhetet vendore.

“Kjo do t’i ndihmojë mbi 4 mijë banorë të kthehen sa më shpejt në shtëpitë e tyre. Në kushtet e burimeve të kufizuara buxhetore, ne vazhdojmë të gjejmë mundësi për realizimin e projekteve të rindërtimit, për të ndihmuar njerëzit, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga sulmet ruse”, thuhet në njoftimin e kryeministrit.

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