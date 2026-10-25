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25 Tet 2026
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Zelensky: kthimi i trupave të mbrojtësve të rënë duhet të bëhet me dinjitet, Rusia nuk duhet të spekulojë Për herë të parë në Shqipëri, Asambleja Euro-Mesdhetare mbledh mbi 80 përfaqësues nga rajoni dhe BE-ja Nis protesta, protestuesit mblidhen para Ministrisë së Arsimit, nisin sulmet ndaj godinës Drita ia shkakton humbjen e parë Prishtinës, Feronikeli 74 e mposht 3:0 Dukagjinin Goleadë në Gostivar: Bregalnica e mposht Arsimin 4-3 me gol në minutën e 92-të
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Ukraina

Zelensky: kthimi i trupave të mbrojtësve të rënë duhet të bëhet me dinjitet, Rusia nuk duhet të spekulojë

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Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky (Foto: Ukrinform)

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, deklaroi se kthimi i trupave të mbrojtësve ukrainas të rënë duhet të kryhet me dinjitet dhe se Rusia nuk duhet të spekulojë me këtë çështje, siç njofton Ukrinform.

“Ukraina i kthen heronjtë e saj dhe kjo duhet të ndodhë gjithmonë me dinjitet, me respekt për familjet. Por pala ruse spekulon edhe me këtë. Në qershor, pala ruse na dorëzoi trupat e ushtarëve të saj nën maskën e mbrojtësve ukrainas”, tha Zelensky gjatë hapjes së Rrugicës së Kujtimit të Heronjve të Rënë në varrezat Baikove në Kiev.

Sipas presidentit, familjet duhet ta marrin të vërtetën, ndërsa heronjtë e rënë duhet të përcillen me nderime ushtarake. “Shteti i detyrohet kujtimit të tyre: ne do t’i kthejmë të gjithë — askush nuk do të mbetet në fushën e betejës apo në robëri”, theksoi ai.

Zelensky falënderoi Shtabin Koordinues për Trajtimin e Robërve të Luftës dhe të gjithë ata që marrin pjesë në kërkime e shkëmbime, duke vënë në dukje se ky punon ngushtë me organet ligjzbatuese dhe ekspertët mjekoligjorë. Në hapjen e Rrugicës së Kujtimit morën pjesë edhe kryetari i parlamentit Ruslan Stefanchuk, kryeministri Denys Shmyhal, kreu i Zyrës së Presidentit Andrii Yermak, ministri i Mbrojtjes Rustem Umerov dhe kreu i inteligjencës ushtarake Kyrylo Budanov.

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