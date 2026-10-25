Zelensky: kthimi i trupave të mbrojtësve të rënë duhet të bëhet me dinjitet, Rusia nuk duhet të spekulojë
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, deklaroi se kthimi i trupave të mbrojtësve ukrainas të rënë duhet të kryhet me dinjitet dhe se Rusia nuk duhet të spekulojë me këtë çështje, siç njofton Ukrinform.
“Ukraina i kthen heronjtë e saj dhe kjo duhet të ndodhë gjithmonë me dinjitet, me respekt për familjet. Por pala ruse spekulon edhe me këtë. Në qershor, pala ruse na dorëzoi trupat e ushtarëve të saj nën maskën e mbrojtësve ukrainas”, tha Zelensky gjatë hapjes së Rrugicës së Kujtimit të Heronjve të Rënë në varrezat Baikove në Kiev.
Sipas presidentit, familjet duhet ta marrin të vërtetën, ndërsa heronjtë e rënë duhet të përcillen me nderime ushtarake. “Shteti i detyrohet kujtimit të tyre: ne do t’i kthejmë të gjithë — askush nuk do të mbetet në fushën e betejës apo në robëri”, theksoi ai.
Zelensky falënderoi Shtabin Koordinues për Trajtimin e Robërve të Luftës dhe të gjithë ata që marrin pjesë në kërkime e shkëmbime, duke vënë në dukje se ky punon ngushtë me organet ligjzbatuese dhe ekspertët mjekoligjorë. Në hapjen e Rrugicës së Kujtimit morën pjesë edhe kryetari i parlamentit Ruslan Stefanchuk, kryeministri Denys Shmyhal, kreu i Zyrës së Presidentit Andrii Yermak, ministri i Mbrojtjes Rustem Umerov dhe kreu i inteligjencës ushtarake Kyrylo Budanov.
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