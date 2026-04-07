EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
BTC $70,192 ▲ +0.93% ETH $2,155 ▲ +0.79% XRP $1.3376 ▲ +0.23% SOL $83.0700 ▲ +1.99%
Europa

Qeveria vendos kufizime për karburantet

· 2 min lexim

Çmimeve të karburanteve për automjetet në Republikën Çeke do t’u vendoset kufi duke filluar nga nesër, kufi që do të përditësohet çdo ditë, njoftoi sot Ministria e Financave, për shkak të krizës energjetike që ka shkaktuar nga lufta në Iran.

Ministria ka vendosur kufirin fillestar për çmimin e benzinës në 43,15 korona (rreth 2,04 dollarë) dhe për naftën në 49,59 korona për litër.

Ndër masat e tjera të miratuara nga qeveria janë kufizimi i marzhave të fitimit që kompanitë e karburanteve mund të aplikojnë dhe ulja e taksës mbi naftën.

Qëllimi i këtyre masave është të frenohen rritjet e përgjithshme të çmimeve të karburanteve dhe të eliminohen ekstreme lokale të çmimeve.

Ky i fundit duket se i referohet Pragës dhe stacioneve të karburanteve në autostrada, ku zakonisht shiten çmimet më të larta.

Vendi ka një rrjet të mirë stacionesh karburanti, të menaxhuara nga kompania polake ”Orlen”, kompania hungareze MOL dhe ”Cepro”, që është shtetërore dhe operon nën markat ”Eurooil” dhe ”Robin Oil”.

Çmimet relativisht të ulëta kanë bërë që shoferët gjermanë të kalojnë kufirin për të mbushur karburant./  /Ad.Ab./  a.jor.

