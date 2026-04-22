22 Apr 2026
Kurti: Synojmë linjë të re ajrore Kosovë–SHBA me ndihmën e Turqisë Reforma Territoriale- Cikli i konsultimeve publike nis nga Lezha, Mazniku: Vendimmarrja të pasqyrojë nevojat e banorëve VIDEO/ PSG rikthehet te fitorja, thyen pastër Nantes Ide për Veshje Verore: Mode dhe Kombinime Praktike 29 Ide Veshjesh Verore të Përshtatshme për Punë
Politika

Rama nga Athina: Ligji i luftës me Greqinë duhet të marrë fund, ambicia e përbashkët është që deri në vjeshtën e ardhshme të arrihet dakordësi për të gjitha mosmarrëveshjet

· 3 min lexim

Kryeministri Edi Rama, gjatë një bisede në Forumin Ekonomik të Delfit me Alexis Papahelas, kryeredaktor i Kathimerini, u ndal te marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë, duke trajtuar disa nga çështjet më të ndjeshme mes dy vendeve.

Rama theksoi se ekziston ende një çështje e pazgjidhur mes dy vendeve, ligji i luftës, por ambicia e përbashkët është që deri në vjeshtën e ardhshme të arrihet dakordësi për të gjitha mosmarrëveshjet.

“Ambicia jonë është që të përfundojë brenda këtij viti dhe që vjeshtën e ardhshme, ne të deklarojmë që kemi dakordësi për të gjitha çështjet. Ministri Gerapetritis që është këtu dhe e përshëndes dhe admiroj vërtetë mënyrën e tij të hijshme. Është gjithmonë i hijshëm edhe në momentet më të vështira, ka një buzëqeshje të hijshme, një profesor i jashtëzakonshëm i së drejtës. Ai është angazhuar me ministrin tim të Jashtëm dhe jemi shumë besimplotë. Nga ana jonë nuk shohim çështje. Pra, për ne nuk ka asnjë problem për këtë çështje. Natyrisht kemi çështjen ende të pazgjidhur të ligjit të luftës. Duam që të mos jetë, të ikë dhe nuk kemi probleme të tjera dhe kemi diçka që është një aset i madh për ne, që është pakica greke dhe po kështu diçka tjetër që është aset i madh i madh për ju, që janë qytetarët shqiptarë që jetojnë këtu, të cilët janë shumë e tashmë plotësisht të integruar. Kësisoj ju detyrohemi të dyja palëve për të pasur një raport miqësor.”, tha Rama.

Duke iu përgjigjur pyetjes për marrëveshjen e detit, Rama konfirmoi se Shqipëria dhe Greqia kanë rënë dakord ta çojnë çështjen në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Strasburg.

“E vërteta ka më shumë nuanca. Nuk ishte që unë isha kundër kësaj, por pasi marrëveshja u bë publike, një personalitet i ushtrisë doli me një artikull të plotë mbushur me kritika dhe kjo e ndezi mjedisin. Në atë kohë ishim në opozitë dhe thashë: kjo mund të duket si një dhuratë e shkëlqyer për mua, mund të dalim në protesta dhe ta quajmë tradhti, por nuk është kjo që duhet të bëjmë. E çuam në Kushtetuese dhe tashmë kemi një marrëveshje me qeverinë greke për ta çuar në Gjykatën Ndërkombëtare.”

Lexo Gjithashtu