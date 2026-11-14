Rama për median: 60% e përmbajtjes është kundër qeverisë, akuzon ekranet se glorifikojnë dhunën, propozoi debat kombëtar
Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj kritikave për lirinë e medias në Shqipëri, duke pretenduar se zërat kundër qeverisë kanë hapësirë të gjerë në mediat shqiptare dhe se vendi nuk mund të krahasohet me shtete të tjera sa i përket lirisë së shprehjes.
Gjatë fjalës së tij në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste, Rama deklaroi se 60% e përmbajtjes që prodhohet çdo ditë në kanalet mediatike është kundër qeverisë, 30% neutrale dhe vetëm 10% në mbështetje të saj.
Kryeministri hodhi poshtë pretendimet për kufizimin e kritikëve të qeverisë, duke e cilësuar Shqipërinë si një vend ku liria e atyre që janë të pozicionuar kundër pushtetit është, sipas tij, më e madhe se në vende të tjera.
“Të gjitha këto të dhëna dhe plot të tjera. U kuturisën të ngrinin një paralele mes Beogradit dhe Tiranës, por janë të gjitha përmbys. Ky është një vend ku liria e kujtdo që është i pozicionuar kundër nesh është e atillë sa në asnjë vend tjetër nuk e gjen”, u shpreh Rama.
Ai kritikoi gjithashtu mënyrën se si disa televizione kanë pasqyruar protestat e fundit, duke i akuzuar për glorifikim të dhunës dhe duke bërë një krahasim me praktikat mediatike në Francë, Itali dhe Gjermani.
“Kore si ato të përnatshme që u rreshtuan ekran më ekran për të glorifikuar dhunën. Në ekranet e Francës, Italisë e Gjermanisë nuk ka shans të gjesh zëdhënës të dhunës që përfaqësojnë mediat”, deklaroi kryeministri.
Rama paralajmëroi se çështja e lirisë së medias dhe pretendimet për trajtimin e protestave do të jenë pjesë e një debati kombëtar, duke kundërshtuar akuzat se Shqipëria po përjeton një kufizim të hapësirës për zërat kritikë.
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