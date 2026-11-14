🌦️
Tiranë 17°C · Rrebesh i lehtë 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $67,157 ▼ -3.35% ETH $1,906 ▼ -2.9% XRP $0.9942 ▼ -3.06% SOL $75.7200 ▼ -6.32%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
“Rama e zgjodhi Demon sepse është i aftë të kryejë çdo krim”/ Berisha: PS, më kriminale se të burgosurit e Peqinit “Më erdhi një vezë irlandeze” / Rama rrëfen incidentin në Dublin: Policia i tha shqiptarit “Mos lëviz”, shqipja ng Rama: PS nuk bën avokatin e askujt. Hetimet për Ballukun nuk u cenuan. Veliaj mbahet në burg, por s’të lënë as ta zëvendësosh Vdekja e pacientes pas trajtimit, QKMF në Klinë del me njoftim zyrtar: Menjëherë pas fillimit të infuzionit ka shfaqur reaksion alergjik Situata pas reshjeve në qarkun e Shkodrës, probleme me qarkullimin në Shalë dhe Kamicë
Menu
Politika

Rama për median: 60% e përmbajtjes është kundër qeverisë, akuzon ekranet se glorifikojnë dhunën, propozoi debat kombëtar

· 2 min lexim
Rama për median: 60% e përmbajtjes është kundër qeverisë, akuzon ekranet se glorifikojnë dhunën, propozoi debat kombëtar

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj kritikave për lirinë e medias në Shqipëri, duke pretenduar se zërat kundër qeverisë kanë hapësirë të gjerë në mediat shqiptare dhe se vendi nuk mund të krahasohet me shtete të tjera sa i përket lirisë së shprehjes.

Gjatë fjalës së tij në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste, Rama deklaroi se 60% e përmbajtjes që prodhohet çdo ditë në kanalet mediatike është kundër qeverisë, 30% neutrale dhe vetëm 10% në mbështetje të saj.

Kryeministri hodhi poshtë pretendimet për kufizimin e kritikëve të qeverisë, duke e cilësuar Shqipërinë si një vend ku liria e atyre që janë të pozicionuar kundër pushtetit është, sipas tij, më e madhe se në vende të tjera.

“Të gjitha këto të dhëna dhe plot të tjera. U kuturisën të ngrinin një paralele mes Beogradit dhe Tiranës, por janë të gjitha përmbys. Ky është një vend ku liria e kujtdo që është i pozicionuar kundër nesh është e atillë sa në asnjë vend tjetër nuk e gjen”, u shpreh Rama.

Ai kritikoi gjithashtu mënyrën se si disa televizione kanë pasqyruar protestat e fundit, duke i akuzuar për glorifikim të dhunës dhe duke bërë një krahasim me praktikat mediatike në Francë, Itali dhe Gjermani.

“Kore si ato të përnatshme që u rreshtuan ekran më ekran për të glorifikuar dhunën. Në ekranet e Francës, Italisë e Gjermanisë nuk ka shans të gjesh zëdhënës të dhunës që përfaqësojnë mediat”, deklaroi kryeministri.

Rama paralajmëroi se çështja e lirisë së medias dhe pretendimet për trajtimin e protestave do të jenë pjesë e një debati kombëtar, duke kundërshtuar akuzat se Shqipëria po përjeton një kufizim të hapësirës për zërat kritikë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu