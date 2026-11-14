🌦️
Tiranë 17°C · Rrebesh i lehtë 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $67,157 ▼ -3.35% ETH $1,906 ▼ -2.9% XRP $0.9942 ▼ -3.06% SOL $75.7200 ▼ -6.32%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
“Rama e zgjodhi Demon sepse është i aftë të kryejë çdo krim”/ Berisha: PS, më kriminale se të burgosurit e Peqinit “Më erdhi një vezë irlandeze” / Rama rrëfen incidentin në Dublin: Policia i tha shqiptarit “Mos lëviz”, shqipja ng Rama: PS nuk bën avokatin e askujt. Hetimet për Ballukun nuk u cenuan. Veliaj mbahet në burg, por s’të lënë as ta zëvendësosh Vdekja e pacientes pas trajtimit, QKMF në Klinë del me njoftim zyrtar: Menjëherë pas fillimit të infuzionit ka shfaqur reaksion alergjik Situata pas reshjeve në qarkun e Shkodrës, probleme me qarkullimin në Shalë dhe Kamicë
Menu
Kronika

Situata pas reshjeve në qarkun e Shkodrës, probleme me qarkullimin në Shalë dhe Kamicë

· 1 min lexim
Situata pas reshjeve në qarkun e Shkodrës, probleme me qarkullimin në Shalë dhe Kamicë

Pas reshjeve të shiut gjatë natës së djeshme, situata në territorin e qarkut të Shkodrës këtë të shtunë, paraqitet përgjithësisht e qëndrueshme.

Në Bashkinë Shkodër, deri në këto momente nuk raportohen përmbytje në banesa. Në Njësinë Administrative Shalë vijon puna për pastrimin e inerteve dhe rikthimin e qarkullimit në akset rrugore të bllokuara si pasojë e reshjeve intensive.

Në Bashkinë Malësi e Madhe, në fshatin Kamicë, Njësia Administrative Qendër, prurjet e larta të Përroit të Thatë vijojnë të pengojnë aksesin rrugor, por pa prani te ujit ne banesa.

Ndërsa, në Bashkitë Vau i Dejës, Pukë dhe Fushë-Arrëz, deri në këto momente nuk raportohen problematika nga strukturat e Mbrojtjes Civile.

Sipas informacionit të Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit Lezhë, gjatë 48 orëve të fundit janë regjistruar reshje të konsiderueshme në zonat malore, ndërsa në zonat fushore rreth 25 mm reshje. Aktualisht nuk raportohen dëmtime apo probleme në infrastrukturën e kullimit dhe mbrojtjes nga ujërat.

Ndërkohë, vijojnë inspektimet përgjatë lumit Kir për monitorimin e situatës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu