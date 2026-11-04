Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën: gjyqësori nën ndikim politik, korrupsioni mbetet problem
Dokumenti i vitit 2026 konstaton mungesë përparimi në drejtësi, përparim vetëm në luftën kundër krimit të organizuar, rritje ekonomike rreth 3,9 për qind dhe një nivel përgatitjeje mes atij të hershëm dhe atij të moderuar për anëtarësim në BE
Komisioni Evropian ka publikuar Raportin për Kosovën për vitin 2026, në të cilin, siç njofton RTK-ja, vlerësohet se ndikimi politik mbi gjyqësorin dhe mbi Këshillin Gjyqësor e atë Prokurorial mbetet shqetësim serioz, ndërsa në fushën e drejtësisë nuk është shënuar përparim.
Sipas raportit, korrupsioni mbetet problem, veçanërisht në prokurimet publike dhe në sektorin e shëndetësisë. Komisioni, siç raporton edhe lajmi.net, sheh përparim të kufizuar në luftën kundër korrupsionit: është rritur numri i aktgjykimeve përfundimtare në rastet që nuk përfshijnë zyrtarë të nivelit të lartë, por në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë është shënuar rënie, ndërsa vendit i mungon një strategji gjithëpërfshirëse kundër korrupsionit.
Përparim, sipas dokumentit, është shënuar në luftën kundër krimit të organizuar dhe, në mënyrë modeste, në të drejtat themelore, ndërsa gazetarët vazhdojnë të përballen me kërcënime. Siç njofton RTK-ja, raporti numëron më shumë se 200 ligje të miratuara, përfshirë ato të reformës në drejtësi, por zbatimin e tyre e vlerëson të dobët, me shumicën e ndjekjeve penale që synojnë zyrtarë të nivelit të ulët.
Komisioni rekomandon miratimin e Kodit të Procedurës Penale, të legjislacionit për deklarimin e pasurisë dhe për agjencinë kundër korrupsionit, depolitizimin e këshillave gjyqësor e prokurorial dhe zvogëlimin e lëndëve të grumbulluara në gjykata. Mes rekomandimeve është edhe miratimi i Strategjisë Kundër Korrupsionit 2026–2028 dhe forcimi i hetimeve për korrupsionin e nivelit të lartë.
Në ekonomi, rritja prej rreth 3,9 për qind, sipas raportit, nxitet kryesisht nga konsumi dhe remitancat e diasporës, ndërsa investimet e huaja mbeten të pamjaftueshme. Kosova ka avancuar në energji dhe në fushën digjitale, por mbetet prapa në mjedis, transport, arsim dhe zhvillim rural.
Në vlerësimin e përgjithshëm, Komisioni konstaton se Kosova mbetet midis nivelit të hershëm dhe atij të moderuar të përgatitjes për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Raporti është pjesë e Pakos vjetore të Zgjerimit dhe pritet t’i dorëzohet sot pasdite kryeministrit Albin Kurti nga shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë.
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