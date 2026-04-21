Reagimet ndaj shkatërrimit të statujës së Jezusit nga ushtari izraelit në Liban
Ngjarja ka shkaktuar zemërim në SHBA dhe përtej, duke theksuar çarjet brenda mbështetjes tradicionale për Izraelin.
Një foto që tregon një ushtarak izraelit duke shkatërruar një statujë të Jezus Krishtit në Liban ka shkaktuar reagime të forta, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara. Ky incident ka ndezur një debat kritik mes atyre që tradicionale kanë mbështetur fort Izraelin, duke përfshirë disa ish-aleatë të Donald Trump.
Reagimet e ashpra erdhën nga figura të njohura publike, ndërsa imazhi u bë viral. Ish-kongresistja republikane Marjorie Taylor Greene kritikoi faktin se Izraeli merr çdo vit miliarda dollarë në ndihmë ushtarake nga SHBA, ndërsa ish-aleati i Trump, Tucker Carlson, komentoi se ngjarje të tilla janë të zakonshme në atë rajon.
Ndërkohë, Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, e dënoi fort incidentin, premtoi hetime të hollësishme dhe ndëshkime të rënda për të përfshirët. Sipas tij, ky akt është i papranueshëm dhe nuk përputhet me vlerat izraelite. Megjithatë, kritikët theksojnë se kjo ndodhi është pjesë e një serie sulmesh ndaj vendeve të shenjta në rajon, përfshirë kishat dhe xhamitë.
Në kontekstin e një tensioni të vazhdueshëm, shumë figura publike, duke përfshirë pastorin palestinez Munther Isaac, theksuan se incidenti shpalos një mungesë të respektit moral dhe njerëzor, duke alarmuar mbi pasojat më të gjera dhe ndikimin te komunitetet e prekura. Ky rast ripërtërin thirrjet për përgjegjësi dhe ndërprerjen e politikave agresive në Lindjen e Mesme.
Organizatat ndërkombëtare, si Asambleja e Prijësve Katolikë të Tokës së Shenjtë, i kanë quajtur këto akte si fyerje të rënda ndaj besimit të krishterë, duke bërë thirrje për një reagim të koordinuar për të ndalur shkeljet e Izraelit në rajon. Në të njëjtën kohë, ky incident ka nxitur rishikimin e marrëdhënieve tradicionale të SHBA-së me Izraelin, ndërkohë që mbështetja publike për aleancën po zvogëlohet ndjeshëm.
