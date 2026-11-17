Red Sox shkëmbejnë Angel Bastardon te Royals për Jack Pinedan
Boston Red Sox dhe Kansas City Royals u morën vesh të martën për një shkëmbim të vogël, sipas MLB Trade Rumors: hedhësi i djathtë Angel Bastardo shkon në Kansas City, ndërsa Boston merr infielderin e ligave të vogla Jack Pineda. Shkëmbimi u raportua fillimisht nga Francys Romero i BeisbolFR, ndërsa kthimin e raportoi Alex Speier i Boston Globe. Royals e konfirmuan shkëmbimin dhe njoftuan se Bastardo u zgjodh në listën e tyre prej 40 lojtarësh.
Bastardo, 24 vjeç, u nënshkrua nga Boston si amator nga Venezuela në vitin 2018. Ai arriti në Double-A në vitin 2023 dhe e përsëriti atë nivel në vitin 2024, me ERA mbi 5.00 në 10 ndeshje si startues, përpara se t’i nënshtrohej operacionit Tommy John në qershor të atij viti. Ai u zgjodh nga Toronto Blue Jays në Draftin Rule 5 të vitit 2024, u mbajt në listën e lëndimeve prej 60 ditësh dhe u kthye në Boston në prill, pasi nuk arriti të hynte në listën e Torontos. Në vitin 2026, si lehtësues me kohë të plotë në Triple-A Worcester, ai regjistroi ERA 4.64 në 54 1/3 inningje, me 31.6% strikeout dhe 14.3% walk. Boston e rinënshkroi atë me një kontratë të ligave të vogla vetëm disa javë më parë; tani ai punon drejt debutimit në MLB me Royals. Bastardo hedh një four-seamer në mesin e 90 mph.
Pineda, 27 vjeç, u zgjodh nga Royals në një raund të vonë të draftit të vitit 2022 dhe arriti në Triple-A në vitin 2026. Ai goditi .351/.413/.530 në 331 paraqitje në pjatë mes Double-A dhe Triple-A në vitin 2026, me 18 baza të vjedhura.
Shkëmbimi vjen në ditën e afatit për mbrojtjen nga Rule 5, sot në orën 5:00 pasdite CT.
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