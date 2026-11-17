Suzuki, Lowe dhe Morejón refuzojnë ofertat kualifikuese prej 23.15 milionë dollarësh
Afati për ofertat kualifikuese skadoi të martën, më 17 nëntor, në orën 16:00 ET. Tre nga tetë lojtarët që kishin marrë një ofertë njëvjeçare prej 23.15 milionë dollarësh zgjodhën ta refuzojnë atë dhe të hyjnë në tregun e lirë, ndërsa skuadrat e tyre do të marrin zgjedhje kompensimi në draft nëse ata firmosin gjetkë.
Seiya Suzuki refuzon ofertën e Chicago Cubs
Seiya Suzuki refuzoi ofertën kualifikuese të Chicago Cubs, raportoi të martën Mark Feinsand i MLB.com, megjithëse klubi nuk e kishte konfirmuar ende vendimin. Suzuki, 32 vjeç, goditi 26 home run dhe 86 RBI, me OPS .841 në vitin 2026, ndërsa vendosi rekorde personale me 81 baza të dhëna dhe 5.1 bWAR. Ai erdhi nga Hiroshima në vitin 2022 me një kontratë pesëvjeçare prej 85 milionë dollarësh, dhe në pesë sezone në MLB ka mesatare .269/.351/.472, me 113 home run dhe 382 RBI në 675 ndeshje. Nëse firmos gjetkë, Chicago merr kompensim në draft, por një rikthim te Cubs mbetet i mundur.
Brandon Lowe refuzon ofertën e Pittsburgh Pirates
Brandon Lowe refuzoi ofertën kualifikuese të Pittsburgh Pirates, sipas MLB.com, përmes informacioneve të dhëna nga insajderi i MLB Network, Jon Morosi; klubi nuk e ka konfirmuar vendimin. Lowe udhëhoqi të gjithë lojtarët e bazës së dytë me 35 home run, 96 RBI dhe OPS .824 në vitin 2026, dhe ishte finalist për Silver Slugger dhe pjesë e All-MLB Second Team. Ai erdhi në Pittsburgh në një marrëveshje me tre skuadra me Tampa Bay dhe Houston gjatë sezonit të kaluar jashtë fushës. Drejtori i përgjithshëm Ben Cherington tha javën e kaluar, në GM Meetings, se shpreson që Lowe të jetë një Pirate edhe vitin e ardhshëm. Nëse firmos gjetkë për 50 milionë dollarë ose më shumë, Pittsburgh merr një zgjedhje në draftin e vitit 2027 mes Raundit 1 dhe Raundit të Balancës Konkurruese A; nëse shuma është nën 50 milionë dollarë, zgjedhja vjen pas Raundit të Balancës Konkurruese B.
Adrián Morejón refuzon ofertën e San Diego Padres
Adrián Morejón refuzoi ofertën kualifikuese të San Diego Padres, raportoi Feinsand i MLB.com, sipas MLB Trade Rumors, dhe tani është zyrtarisht agjent i lirë dhe lehtësuesi më i mirë në treg. MLB Trade Rumors e renditi atë në vendin e 8-të mes 50 agjentëve të lirë më të mirë, me një projeksion prej 5 vitesh dhe 80 milionë dollarësh, dhe e ka lidhur me Yankees dhe Marlins. Në tre vitet e fundit ai ka ERA 2.58 në 223 1/3 inning, me një normë goditjesh prej 27.3%, ndërsa në vitin 2026 arriti rekord personal me 86 inning, ERA 2.83 dhe më shumë se 100 strikeout, me fastball dhe sinker që mesatarisht kalojnë 99 mph. Morejón është 27 vjeç dhe mbush 28 vjeç në shkurt. Nëse firmos gjetkë, Padres, si pagues i taksës së luksit, marrin një zgjedhje kompensimi pas raundit të 4-t.
Konteksti: vendimet e mëparshme
Bauers, i cili firmosi me Red Sox, dhe Arozarena kishin refuzuar tashmë ofertat e tyre më herët, kështu që vendimet e së martës nuk ishin të parat e këtij cikli.
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