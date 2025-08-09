Kronika

Reporterët pa Kufij: Dënojmë pengimin e së drejtës për informim

21 hours ago
Reporterët pa Kufij kanë reaguar lidhur me rrethimin që u bë sot në televizionin News24, ku forcat e policisë dhe përfaqësues të shoqërisë “Kayo” ndërprenë sinjalin e televizionit News 24 dhe penguan funksionimin e mediave të tjera të grupit.

Reporterët pa Kufij dënojnë këtë pengim të së drejtës për të informuar. Ata kërkojnë që kjo të të marrë fund tani në mënyrë që transmetimi të mund të rifillojë.

REAGIMI

Në kontekstin e një mosmarrëveshjeje pronësore që përfshin një kompani shtetërore, policia ka ndërprerë energjinë elektrike në ambientet e Focus Media Group dhe i ka penguar gazetarët e saj të hyjnë në to.

RSF dënon këtë pengim të së drejtës për të informuar, e cila duhet të marrë fund tani në mënyrë që transmetimi të mund të rifillojë.

21 hours ago
