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MLS

Robert Lewandowski vendos ndeshjen ndaj Antoine Griezmann, Chicago Fire regjistron gjashtë fitore radhazi

· 2 min lexim

Chicago Fire FC mposhti Orlando City 2-1 në Inter.co Stadium, duke shënuar gjashtë fitore radhazi për herë të parë që nga 1998. Fitorja u vendos nga penalltia e realizuar nga Robert Lewandowski në minutën e 68-të, që i dha skuadrës tri pikët vendimtare.

Siç raporton mlssoccer, ndeshja nisi me një goditje të shpejtë nga Puso Dithejane, i cili hapi rezultatin brenda katër minutave. Para ndërprerjes së pjesës së parë pati një vonesë të gjatë moti, rreth 100 minuta, që prishi ritmin e takimit; pas rifillimit, David Brekalo barazoi me kokë duke shfrytëzuar një kros nga Antoine Griezmann. Lewandowski fitoi më pas penalltinë dhe e ktheu ndeshjen në favor të Chicago, ndërsa trajneri Gregg Berhalter vlerësoi forcën mentale të ekipit për t’u përballur me kushtet e vështira dhe për të ruajtur avantazhin.

Takimi shënoi edhe debutimin e David Poreba-s me ekipin e parë në MLS, i rritur në akademinë e klubit dhe fitues i Golden Boot dhe MVP në MLS NEXT Pro 2024; ai nisi ndeshjen dhe luajti 60 minuta. Skuadra ka përfituar qartazi nga ardhja e Lewandowskit, ndërsa Dithejane ka shfaqur formë të mirë kohët e fundit; Berhalter theksoi se sulmuesi afro-afrikan ka përmirësuar përfundimet dhe kohëzgjatjen e vrapimeve.

Seria me gjashtë fitore i ngjit Chicago Fire në vendin e tretë në Konferencën Lindore me 35 pikë, dhe ekipi shprehet i motivuar për të synuar trofe këtë sezon; ngjarjet dhe reagimet e kësaj ndeshjeje janë dokumentuar dhe nga mlssoccer.

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