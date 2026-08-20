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Kosova

PDK sërish me aksion para Qeverisë, i bashkohet edhe Aleanca – kërkojnë konstituimin e Kuvendit

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Deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës sërish janë mbledhur sot në orët e mëngjesit para Qeverisë së Kosovës.

Ata po kërkojnë konstituimin e Kuvendit të Kosovës.

Në aksionin e së enjtes të pranishëm janë edhe deputetë të Aleancës, Besnik Tahiri, Time Kadrijaj, Albana Bytyçi.

“Edhe sot, bashkë me asamblistë dhe drejtorë nga Komuna e Vushtrrisë, jemi para Qeverisë me një kërkesë të qartë: Albin, eja në Kuvend dhe hape rrugën për rikthimin e rendit kushtetues. Mos e mbaj peng shtetin, institucionet dhe interesat e qytetarëve për kalkulimet e tua individuale dhe partiake.

Të presim sot, në orën 11:00, në Kuvend”, thonë nga PDK-ja.

Aksioni i PDK-së po vazhdon që disa ditë, gjersa po kërkojnë nga kryeministri në detyrë Albin Kurti të jetë në Kuvend dhe të thirret seanca konstituive. /Telegrafi/

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