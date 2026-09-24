☀️
Tiranë 12°C · Kthjellët 24 Shtator 2026
S&P 500 7,706 ▼0.75%
DOW 51,512 ▼0.68%
NASDAQ 26,936 ▼1.13%
NAFTA 92.43 ▲0.29%
ARI 4,324 ▲0.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
₿ CRYPTO
BTC $84,606 ▼ -1.83% ETH $2,693 ▼ -2.27% XRP $1.5050 ▼ -4.48% SOL $115.2400 ▼ -2.81%
S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 92.43 ▲0.29 % ARI 4,324 ▲0.13 % S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 92.43 ▲0.29 % ARI 4,324 ▲0.13 %
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
24 Sht 2026
Breaking
Keshkull tradicionale shqiptare — pudingu i butë me qumësht, bajame dhe kanellë Halle Berry për Maya Boyd si Storm-i i ri: «Do ta vrasë rolin — Storm-i im ishte i imi, ajo do të sjellë versionin e vet» Rrëfimi i të mbijetuarës së dhunës seksuale pas vendimit të Hagës: “Na kanë çnjerëzuar” Raketa balistike ruse tronditin Kievin në mes të natës, mbrojtja ajrore në veprim Al-Sharaa në Asamblenë e OKB-së: Lartësitë e Golanit do të mbeten territor sirian
Menu
Kosova

Rrëfimi i të mbijetuarës së dhunës seksuale pas vendimit të Hagës: “Na kanë çnjerëzuar”

E mbijetuara e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë shprehu zhgënjimin dhe revoltën e saj pas aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

· 2 min lexim

Një e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ka dhënë një rrëfim prekës për Klan Kosova, në emisionin “Edicioni Special”, pas shpalljes së aktgjykimit të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Me identitet të mbrojtur — fytyra e saj nuk shfaqet në intervistë — ajo shprehu zhgënjim të thellë dhe revoltë ndaj vendimit të gjykatës.

“Këto neve nuk na kanë pëlqyer dhe nuk do të na pëlqejnë kurrë. Pa dalur çlirimtarët prej atij vendi ku i mbajnë padrejtësisht, ai nuk është gjyq, ajo është tradhëti, politikë dhe ne këtë nuk e lejojmë”, tha e mbijetuara, duke e cilësuar procesin e Hagës si politikë dhe tradhëti, përderisa ish-krerët e UÇK-së mbahen, sipas saj, padrejtësisht.

Ajo u shpreh se proceset gjyqësore në Hagë e kanë dëmtuar rëndë imazhin e UÇK-së dhe të popullit shqiptar: “E kanë njollosur popullin, e kanë njollosur Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, e kanë njollosur çdo njeri që jeton në Kosovë, çdo shqiptar”.

Duke folur për dhunën e pësuar gjatë luftës, e mbijetuara tha: “Ata i kanë dhunuar femrat shqiptare, jo dhunim, por çnjerëzim, që nuk i ka pasur hije as një kafshe t’i bëjë ato gjëra, ata nuk janë njerëz, bashkë me këta të gjykatës së Hagës. Këta me qenë edhe më zi na kishin bërë, se ata çka na kanë bërë më përpara.”

Ajo shtoi: “Për hatër të serbëve, këta po na njollosinin neve, UÇK-në dhe çdo kënd që ka bërë vepra për Kosovën. Ne jemi shumë të mllefosur dhe të hidhëruara nga këto gjëra.”

Burimi: Klan Kosova

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu