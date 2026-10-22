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Amerika

Rregullatori amerikan heton tregtimin e dyshimtë të naftës rreth luftës me Iranin

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Komisioni amerikan i Tregtimit të Kontratave të së Ardhmes, CFTC, po heton aktivitet të dyshimtë të tregtimit të naftës rreth luftës së SHBA-ve me Iranin dhe po shqyrton tregtimin në tregjet e parashikimeve rreth zgjedhjeve, siç njofton Reuters. Deklaratën e bëri të enjten drejtori i zbatimit të agjencisë, David Miller, në një konferencë në Nju Jork.

Miller iu përgjigj një shkrimi të Bloomberg News të javës së kaluar, sipas të cilit një i emëruar politik në CFTC u kishte thënë punonjësve të mbikëqyrjes së tregut të tërhiqnin një referim drejtuar ekipit të zbatimit, ku identifikohej tregtim i dyshimtë rreth vendimit të presidentit Donald Trump në mars për t’u tërhequr nga sulmet ndaj centraleve iraniane. I pyetur gjatë një paneli në konferencë, Miller tha se agjencia e kishte hetuar tregtimin “që nga fillimi” dhe se hetimi mbetet i hapur.

Raportimi ka nxitur shqetësimet e mbrojtësve të investitorëve dhe të ligjvënësve për rënien e aktivitetit zbatues në agjenci, e cila po përballet me largime të stafit ndërsa përpiqet të mbikëqyrë industrinë në rritje të tregjeve të parashikimeve. Këto tregje u lejojnë njerëzve të vënë baste për rezultatin e ngjarjeve të ndryshme, nga zgjedhjet në SHBA deri te sporti.

Ligjvënësit federalë kanë filluar ta shqyrtojnë industrinë, dhe shumica e amerikanëve kundërshtojnë idenë e basteve mbi veprimet e qeverisë ose zgjedhjet, sipas një sondazhi të mesit të tetorit të Reuters/Ipsos. Miller tha gjithashtu se CFTC-ja po vëzhgon tregtimin problematik në tregjet e parashikimeve, përfshirë rezultatet zgjedhore, por refuzoi të komentojë konkretisht për zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit.

Sipas Millerit, stafi i CFTC-së “ka hetuar, dhe mund të ketë hetime të hapura, për disa kandidatë që kanë bërë tregti në kontrata të bazuara në zgjedhjet e tyre”.

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