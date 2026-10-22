India dënon vrasjen e shtetasit të saj në sulmin ndaj aeroportit të Dammam-it
Ministria e Jashtme e Indisë denoncoi sulmet e Huthi-ve ndaj infrastrukturës civile saudite, pasi një shtetas indian u vra dhe dy të tjerë u plagosën në aeroportin King Fahd; një tjetër indian u plagos pranë fushës së naftës Shaybah.
India ka dënuar vrasjen e një shtetasi të saj në sulmin e së mërkurës ndaj aeroportit ndërkombëtar King Fahd në Dammam të Arabisë Saudite. Ministria e Jashtme indiane denoncoi sulmet e Huthi-ve ndaj infrastrukturës civile saudite, duke thënë se ato shkaktuan vdekje dhe plagosje civilësh, siç njofton Al Jazeera.
Sipas raportimit, dy shtetas të tjerë indianë u plagosën në sulmin ndaj aeroportit, ndërsa një tjetër shtetas indian u plagos në bombardimin e fushës së naftës Shaybah, ku mbetjet e një droni të interceptuar vranë dy punëtorë të huaj.
Sulmi ndaj aeroportit të Dammam-it vrau gjithsej dy persona dhe plagosi disa të tjerë, sipas autoriteteve saudite, ndërsa operacionet në aeroport rifilluan pas ndërprerjes. Sulmi u dënua edhe nga Kuvajti, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat e quajtën shkelje të sovranitetit saudit dhe kërcënim për sigurinë e aviacionit civil.
Shtetasit indianë përbëjnë një nga komunitetet më të mëdha të punëtorëve të huaj në Arabinë Saudite dhe në vendet e Gjirit, dhe vala e sulmeve të Huthi-ve ndaj aeroporteve dhe objekteve të naftës saudite javët e fundit i ka vënë ata drejtpërdrejt në rrezik.
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