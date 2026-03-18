18 March 2026
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
18 Mar 2026
Ardi Behari me detyrë të re në FSHF, emërohet drejtor i sektorit të edukimit Punë e re për Ibrahimoviç, do të jetë opinionist gjatë Botërorit 2026 për Fox Sports Guardiola pas eliminimit: Sfida më e madhe për mua ka qenë Liverpool i Jürgen Klopp, jo Real-i i Madridit! Rritja e çmimit të karburantit, Konfindustria thirrje qeverisë: Ulni taksën e qarkullimit dhe… Disiplina lë Egnatian pas staf/ Tetova pezullohet 6 muaj, dënime të rënda edhe për Flamurtarin
Ekonomia

Rritja e çmimit të karburantit, Konfindustria thirrje qeverisë: Ulni taksën e qarkullimit dhe…

· 2 min lexim
Njerëzit mbushin benzinën me karburant në një pikë karburanti në Havana, Kubë, të enjten, më 24 tetor 2019. Pas më shumë se një muaji mungesë karburanti, furnizimet po kthehen në normalitet, megjithëse qeveria ende pranon se ka disa paqëndrueshmëri në furnizim. (AP Photo/Ismael Francisco)

Konfederata e Industrive të Shqipërisë ka reaguar lidhur me rritjen e çmimeve të karburanteve, si pasojë e luftës së SHBA-ve dhe Izraelit me Iranin.

Në një reagim zyrtar për mediat, Konfindustria kërkon nga qeveria zbatimin sa më të shpejtë të paketës fiskale.

“Konfindustria, duke marrë shkak nga thellimi dhe zgjatja e papërcaktuar në kohë e krizës së karburanteve për shkak të luftës në Gjirin Persik, kërkon nga qeveria ndërtimin dhe zbatimin e shpejtë të paketës fiskale lehtësuese të çmimeve në treg.”, thuhet në njoftim.

Kështu, Konfindustria kërkon, që paketa e parë fiskale antikrizë të përfshijë të paktën dy shtylla:

Së pari, gjithë shtesa e të ardhurave në buxhet nga zbatimi i TVSH-së mbi çmimet e rritura të karburanteve krahësimisht me kohën e parakrizës, të rikthehet drejpërdrejtë për qytetarët dhe bizneset në çmimin fundor.

Së dyti, të ulet taksa e qarkullimit të automjeteve deri në masën e rritjes së të ardhurave absolute në buxhet nga TVSh-ja e karburanteve krahasimisht me çmimet në kohën parakrizë.

Masa e tretë e domosdoshme shoqëruese e paketës është ndërtimi i mekanizmit institucional për përcaktimin e çmimit tavan të shitjes me pakicë të karburanteve me qëllim që ulja e peshës fiskale të mos përfundojë vetëm në shtimin e fitimeve për tregtarët oligopol.

“Çmimet me pakicë në treg kanë kapur kufijtë e 200 lekë/litër dhe kahu është për rritje të mëtejshme, që mund të krijojë pasoja shkatërruese për ekonominë, industritë dhe qytetarët. Shqipëria ka çmimet më të larta të karburanteve në rajon dhe rritja e mëtejshme do rrezikonte një krizë ekonomike të plotë dhe me pasoja të rënda shumëpërmasore, deri në qëndrueshmërinë politike dhe rendin kushtetues të vendit.”, përfundon reagimi i Konfindustrisë shqiptare.

