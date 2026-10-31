Rubio: Trump nuk ka vendosur ende nëse do të rifillojë sulmet ndaj Iranit
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha të shtunën se presidenti Donald Trump nuk ka marrë ende një vendim për rifillimin e veprimeve ushtarake ndaj Iranit dhe se nuk di nëse ekziston një afat konkret për bisedimet e ndërmjetësuara nga Katari.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, deklaroi të shtunën se presidenti Donald Trump nuk ka marrë ende një vendim nëse do të rifillojë veprimet ushtarake ndaj Iranit, siç njofton Reuters. Deklarata u bë në një konferencë për shtyp, në një moment kur rajoni po pret me ankth nëse lufta do të rifillojë pas zgjedhjeve të mesmandatit në Shtetet e Bashkuara.
I pyetur për diplomacinë, Rubio tha se nuk di nëse ekziston një afat specifik për bisedimet e udhëhequra nga Katari, që synojnë t’i japin fund armiqësive mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Siç raportoi Reuters më herët të shtunën, zyrtarë iranianë po takoheshin me ndërmjetësuesit katarikë në Doha.
Bisedimet e së shtunës në kryeqytetin katarik pasojnë më shumë se 12 orë diskutimesh të premten në Teheran mes të dërguarve iranianë dhe atyre katarikë. Trump i ka mbajtur pezull sulmet ndaj Iranit gjatë javëve para zgjedhjeve të mesmandatit të së martës, por ka lënë të hapur mundësinë e rifillimit të tyre pas votimit, ndërsa vendet e rajonit po përgatiten për këtë skenar.
Në Teheran, udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, urdhëroi të shtunën forcat e armatosura që çdo kërcënim ta përballojnë me një përgjigje të menjëhershme, me ndikim dhe pa kufizime gjeografike. Në këtë klimë pasigurie, deklarata e Rubio-s e lë të hapur si rrugën diplomatike, ashtu edhe atë ushtarake, pa një afat të shpallur për asnjërën.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.