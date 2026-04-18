Rumania kryeson rastet e fruthit në BE, bien normat e vaksinimit
Rumania po përballet me krizën më të keqe të fruthit në BE. Vendi ka pasur katër epidemi të kësaj sëmundjeje që nga viti 2005, secila e ndarë nga vetëm disa vite qetësie të brishtë.
Midis viteve 2023 dhe 2025, u regjistruan më shumë se 35,000 raste dhe të paktën 30 vdekje, shumica e të cilave foshnje shumë të vogla për t’u vaksinuar, të infektuara nga fëmijë më të rritur dhe të pavaksinuar.
Rreth 87% e të gjitha rasteve të fruthit në BE u raportuan në Rumani në vitin 2024, vendi tjetër më i prekur. Italia regjistroi pak mbi 1,000 raste. Fruthi mund të shkaktojë komplikacione serioze, veçanërisht tek fëmijët dhe foshnjat, të cilët mund të zhvillojnë pneumoni dhe në disa raste encefalit.
Kriza ka një rrënjë të vetme dhe të matshme, një kolaps në vaksinim. Doza e parë për vaksinën MMR rekomandohet midis 14 dhe 18 muajsh, dhe ndërsa mbulimi rritet në 81% në moshën e mëvonshme.
Marrja e dozës së dytë në moshën pesë vjeç është pak mbi 60% në nivel kombëtar dhe vetëm 20% në disa komunitete, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Shkalla e vaksinës MMR në Rumani ishte mbi mesataren evropiane prej 93% në vitin 2010, por ka qenë në rënie që atëherë, një rënie që u përshpejtua pas pandemisë Covid-19.
Vaksinimi nuk është i detyrueshëm në Rumani. Në vitin 2015, përgjegjësia për administrimin e vaksinave iu kalua ekskluzivisht mjekëve të përgjithshëm, duke rritur burokracinë dhe duke shtuar presion mbi një sistem tashmë të sforcuar.
Sipas rregullave aktuale, vetëm mjekët e përgjithshëm rimbursohen nga shteti për administrimin e vaksinave. Mjekët e tjerë duhet të plotësojnë certifikime shtesë dhe shpesh paguajnë nga xhepi për furnizimet.
The post Rumania kryeson rastet e fruthit në BE, bien normat e vaksinimit appeared first on Euronews Albania.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.