Vdekja e 19-vjeçares shqiptare, dhjetëra persona jashtë gjykatës në Kefalonia! Lihen në paraburgim 3 të pandehurit
Dhjetëra persona janë mbledhur të premten jashtë gjykatës së Argostolit në Kefalonia, duke pritur vendimin ndaj tre të pandehurve për vdekjen e 19-vjeçares shqiptare e identifikuar si Myrto. Hetuesit dhe prokurori shqyruan të gjitha provat dhe vendosën t’i lënë në paraburgim 3 të pandehurit.
Ish-peshëngritësi 26-vjeçar pranoi se ishte ai që bleu dy herë drogë për ta përdorur në dhomën ku ndodhej 19-vjeçarja Myrto.
“Mendova se po kalonte një krizë epileptike”, pohoi ai në mbrojtje të tij.
26-vjeçari tha se hera e dytë që e përdorën drogën ishte rreth orës 04:00 të mëngjesit dhe atëherë 19-vjeçari filloi të ndihej keq.
Lidhur me paratë me të cilat u ble droga, ai vuri në dukje në deklaratën e tij se të gjithë kontribuan dhe ai nuk e pagoi vetë, ndërsa bëri kontakt me personin nga i cili e mori drogën.
Ai theksoi se duke qenë se mendonte se viktima po kalonte krizë epileptike, i ka futur dorën në gojë që gjuha e saj të mos i rrokullisej prapa. I riu shtoi se kishte kafshime nga dhëmbët e Myrtos në gishta dhe për këtë arsye ka kërkuar një ekzaminim mjeko-ligjor për të konfirmuar fjalët e tij.
Duke iu referuar mikut të tij që u gjet për herë të fundit në dhomën ku ndodhi gjithçka, ai tha se e kishte njoftuar kur pa se situata po zhvillohej keq dhe se krejt rastësisht, ai ishte me një vajzë në dhomën numër 11, e cila ishte ngjitur me të tyren.
Më pas, në dëshminë e tij, ai deklaroi se miku i tij shkoi përpara për të hapur dyert dhe ishte ai që e uli 19-vjeçaren Myrto në krahët e tij. Ai pretendon se nuk ka pasur braktisje. Ajo që 26-vjeçari i pranoi hetuesit ishte se fillimisht kishte gënjyer se nuk kishte qenë me 19-vjeçaren natën fatale.
