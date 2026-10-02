Sa paguhen trajnerët e kombëtareve? Ancelotti, në krye të listës
Carlo Ancelotti është trajneri më i paguar në botë. Trajneri italian i Brazilit kryeson listën e përpiluar nga “Bild”, e cila zbulon pagat e trajnerëve të kombëtareve.
Ancelotti fiton 10 milionë euro në vit dhe është trajneri më i paguar në këtë klasifikim të veçantë. Në vend të dytë qëndron trajneri i Gjermanisë, Jurgen Klopp me 7 milionë euro në vit, ndërsa në shkallën më të ulët të podiumit renditet trajneri i SHBA-ve, Mauricio Pochettino me 6.8 milionë euro në vit.
Tuhel (Angli) me 6 milionë qëndron në vendin e katërt, i ndjekur nga De la Fuente (Spanjë) 5 milionë, Jorge Jesus (Portugali) 4 milionë dhe Zidane (France) me 3.6 milionë euro në vit.
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