Schmidt: Dodik me vetëdije nuk e kupton Marrëveshjen e Dejtonit

“Është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Edhe pse Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres iu përgjigj qartë letrës së anëtares së Presidencës së BiH-së, Zheljka Cvijanoviç për zgjedhjen time, Dodik nuk e pranon atë. Përfaqësuesja e Lartë mbetet një institucion i komunitetit ndërkombëtar me synimin për të garantuar paqen në Bosnje dhe Hercegovinë, dhe unë e marr këtë seriozisht. Dua t’i them Dodikut dhe miqve të tij se është më mirë t’i shpjegojmë në mënyrë miqësore se cili është realiteti, sepse ai po punon për ta bërë veten të patolerueshëm në kuptimin politik. Dodik le të mos e nënvlerësojë vendosmërinë e bashkësisë ndërkombëtare”, tha Schmidt, përcjellë Zëri i Amerikës.

Ai deklaroi se, sipas Marrëveshjes së Dejtonit, BiH “është bartëse e kompetencave ndërkombëtare, jo RS, FBiH apo distrikti i Brçkos”.

“Është skandaloze të mohosh pavarësinë apo të sulmosh pavarësinë e Gjykatës Kushtetuese. Është një sulm ndaj entitetit. Në këtë mënyrë Dodik nuk pranon, dmth cenon pozitën time dhe të zyrës sime”, tha Schmidt.

Kur gazetari deklaroi se presidenti kroat Zoran Milanovic e komentoi aktakuzën kundër Milorad Dodik duke thënë se Šmit po përdorte fuqitë e tij për të mbrojtur veten, Šmit tha se një pohim i tillë ishte më shumë konfuz sesa logjik.

“Çdo president i një shteti anëtar të Bashkimit Evropian apo vendeve të tjera meriton respekt. Nuk mund ta them këtë për çdo opinion që lexoj. Pretendimi i tij është më shumë konfuz sesa logjik për mua”, tha ai.

I pyetur nëse ai do ta pranonte kërkesën e Institutit Kanadez të Kërkimeve të Gjenocidit (IGK) dhe do të sanksiononte Kryetarin e Asamblesë së RS-së, Nenad Stevandiq, duke e ndaluar atë të mbante çdo detyrë politike, sepse ishte përfshirë në listën e zezë amerikane për inkurajimin e miratimit të një Ligji që nuk respekton vendimet e përfaqësuesit të lartë, Schmidt theksoi se për këto çështje foli më 11 korrik në Srebrenicë dhe se roli i Stevandiqit gjatë luftës duhet të kontrollohet.

“Së bashku duhet të arrijmë që njerëzit që janë autorë të akteve kriminale, krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit apo gjenocidit të mos mund të mbajnë poste publike në BiH. Kjo masë duhet të zbatohet për të gjithë, kur bëhet fjalë për sjelljen e kujtdo nga periudha e luftës, përfshirë edhe Stevandiqin”, tha Schmidt.

I pyetur nëse fakti që Komisioni Evropian miratoi katër projekte me vlerë 298 milionë euro për Bosnjën dhe Hercegovinën, asnjëri prej të cilëve nuk ishte i destinuar për RS, ishte një formë izolimi dhe ndëshkimi financiar, Šmit vlerësoi se këto sanksione nuk vlejnë për njerëzit, por ndaj Dodikut dhe duhet ta detyrojnë të sillet në mënyrë konstruktive.