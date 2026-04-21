Sekretarja e Punës në SHBA largohet nga detyra mes akuzave për abuzim me pushtetin
Largimi i Lori Chavez-DeRemer shënon një tjetër tronditje në kabinetin e Donald Trump, ndërsa hetimet dhe akuzat vazhdojnë
Sekretarja amerikane e Punës, Lori Chavez-DeRemer, është larguar nga detyra e saj në administratën e presidentit Donald Trump, pas një sërë akuzash të rënda për abuzim me pushtetin. Largimi u konfirmua nga Shtëpia e Bardhë, ndërsa raportimet mediatike kishin nxjerrë në pah hetime të shumta që përfshinin sjellje të papërshtatshme, përfshirë një marrëdhënie me një vartës dhe përdorim të pozitës për qëllime personale.
Ky zhvillim e bën Chavez-DeRemer anëtaren e tretë të kabinetit që largohet në një periudhë të shkurtër kohore, duke shtuar presionin mbi administratën. Sipas burimeve zyrtare, ajo do të kalojë në sektorin privat, ndërsa detyrën e saj do ta marrë përkohësisht zëvendësi aktual, Keith Sonderling. Ndryshe nga rastet e mëparshme, largimi i saj nuk u shpall drejtpërdrejt nga presidenti, por nga një zyrtar i komunikimit të Shtëpisë së Bardhë.
Akuzat ndaj saj kanë dalë në dritë që prej fillimit të vitit, duke përfshirë edhe pretendime për ndërhyrje të familjarëve të saj në punët e departamentit dhe kërkesa të papërshtatshme ndaj stafit të ri. Raportet tregojnë gjithashtu për përdorim të burimeve shtetërore për udhëtime personale dhe konsum alkooli gjatë orarit të punës, çështje që janë bërë objekt i hetimeve nga inspektori i përgjithshëm.
Megjithatë, vetë Chavez-DeRemer i ka mohuar këto akuza, duke i cilësuar ato si të motivuara politikisht dhe të nxitura nga kundërshtarë brenda strukturave shtetërore dhe mediave. Pavarësisht kësaj, presioni publik dhe institucional ka çuar në dorëheqjen e saj, një lëvizje që disa figura politike e kanë konsideruar si të pashmangshme.
Gjatë mandatit të saj, Chavez-DeRemer ishte një figurë kyçe në politikat e deregulimit të administratës Trump, duke ndërmarrë hapa për të ndryshuar ose hequr dhjetëra rregullore të tregut të punës. Këto masa u përballën me kritika të forta nga sindikatat dhe ekspertët e sigurisë në punë, të cilët argumentuan se ato dobësonin mbrojtjen e punëtorëve.
Largimi i saj vjen në një moment delikat për administratën, ndërsa besimi publik dhe stabiliteti institucional vazhdojnë të sfidohen nga zhvillime të njëpasnjëshme në nivelet më të larta të qeverisë amerikane.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.