Senati amerikan refuzon për herë të katërt kufizimin e kompetencave të Trump për luftën ndaj Iranit
Senati i Shteteve të Bashkuara ka refuzuar për herë të katërt një rezolutë që synonte kufizimin e autoritetit të Presidentit Donald Trump për të zhvilluar luftë kundër Iranit, ndërsa ligjvënësit janë zotuar ta rikthejnë këtë nismë çdo javë në votim.
Votimi i fundit erdhi pas një armëpushimi dyjavor të arritur mes SHBA-së dhe Iranit, i cili megjithatë nuk ka prodhuar ende një marrëveshje më të qëndrueshme. Bisedimet e zhvilluara në Islamabad përfunduan pa rezultat konkret, ndonëse të dyja palët kanë lënë të hapur mundësinë për një raund të dytë negociatash.
Para arritjes së armëpushimit, Presidenti Trump kishte paralajmëruar disa herë goditje ndaj infrastrukturës civile në Iran. Një deklaratë e tij më 7 prill, ku paralajmëronte se “një qytetërim i tërë mund të zhduket brenda natës”, rriti presionin ndaj Kongresit për të ndërhyrë dhe për të kufizuar kompetencat presidenciale në këtë konflikt.
Rezoluta u rrëzua me vota kryesisht sipas linjave partiake, 47 pro dhe 52 kundër. Një nga republikanët, Rand Paul, votoi në favor të saj, ndërsa demokrati John Fetterman votoi kundër.
Mbështetësit e rezolutës argumentojnë se Presidenti ka tejkaluar kompetencat kushtetuese duke ndërmarrë veprime ushtarake pa miratimin e Kongresit. Kushtetuta amerikane ia rezervon vendimin për luftë Kongresit, ndërsa presidenti mund të veprojë vetëm në raste të vetëmbrojtjes së menjëhershme.
Senatori Chris Murphy e cilësoi konfliktin si një “luftë të keqmenaxhuar”, duke kritikuar mungesën e transparencës dhe të mbikëqyrjes nga ana e republikanëve. Ai theksoi se lufta po kushton miliarda dollarë çdo javë, ka shkaktuar viktima amerikane dhe ka destabilizuar ekonomitë në mbarë botën.
Në anën tjetër, senatori republikan Jim Risch mbrojti veprimet e Presidentit, duke argumentuar se ai po vepron brenda kompetencave të tij dhe se ka detyrimin të mbrojë qytetarët amerikanë.
Ndërkohë, konflikti mbetet i tensionuar edhe në terren. US Central Command njoftoi se asnjë anije nuk ka kaluar me sukses bllokadën amerikane në Ngushticën e Hormuzit gjatë 48 orëve të fundit, ndërsa disa anije janë detyruar të kthehen mbrapsht.
Situata mund të përballet me një provë të rëndësishme në fund të muajit prill, kur konflikti arrin kufirin 60-ditor të përcaktuar nga ligji amerikan për fuqitë e luftës. Nëse Kongresi nuk autorizon vazhdimin e operacioneve ushtarake ose nuk miraton një zgjatje, Presidenti do të jetë i detyruar ligjërisht të nisë tërheqjen e forcave amerikane.
