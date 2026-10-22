SERBI – Sondazhe kontradiktore për fituesin e zgjedhjeve të parakohshme
ROMË, 22 tetor /ATSH-ANSA/ – Sondazhet e fundit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të së dielës në Serbi, shpesh kontradiktore, tregojnë një garë shumë të ngushtë midis listës Aleksandar Vuçiç-”Serbia e Bashkuar”, të udhëhequr nga Partia Progresive (SNS), dhe Listës së re Studentore – Studentët Fitojnë!.
Sidoqoftë, asnjëra nga dy formacionet e centralizuara nuk duket e aftë të arrijë shumicën absolute të votave dhe për këtë arsye vendet në parlament, ndërsa të gjitha sondazhet tregojnë një trend të qartë drejt rritjes së pjesëmarrjes, e cila pritet të kalojë 60%: një moment historik i paparë në të paktën dy dekada dhe një simptomë, siç tregojnë shumë analistë, e kapacitetit mobilizues të lëvizjes studentore.
Pasiguria mbi fituesin është pjesërisht për shkak të rezultateve të ndryshme të parashikuara nga institucione të ndryshme.
Instituti ”Faktor Plus”, i konsideruar i afërt me qeverinë, i jep 48,6% partisë së Vuçiçit dhe 37,1% ”Listës Studentore”, megjithëse pranon rritjen e saj.
NSPM, një organizatë e pavarur konservatore, në sondazhin e saj në fund të shtatorit e vendosi ”Listën Studentore” në 44,4% dhe ”Serbinë e Bashkuar” në 41,7%.
Sondazhi i fundit nga CRTA, një OJQ që mbron transparencën demokratike dhe që vepron gjithashtu si një agjenci sondazhesh opinioni, tregon se ”Lista Studentore” është 44,9% dhe ”Serbia e Bashkuar” e Vuçiçit është 35,7%.
Një institut tjetër i pavarur, ”Birodi”, vlerëson një epërsi studentore ndaj ”Serbisë së Bashkuar” prej pothuajse 10%, me 48,5% të votave, me një diapazon midis 45,9% dhe 51,1%, dhe ”Serbisë së Bashkuar” në 38,6%, me një diapazon të vlerësuar midis 36,3% dhe 40,9%.
Së fundmi, sipas ”PolitPro”, një portal evropian që llogarit mesataret e ponderuara të të dhënave ekzistuese, vlerësimi më i fundit tregon se Vuçiç kryeson ndaj ”Listës Studentore” me afërsisht 2,6 pikë, me një parashikim prej 135 nga 250 vendesh për shumicën në detyrë./ a.jor.
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