Sërish tritol dyqanit të luleve në Tufinë, pronari dyshon te borxhet e bixhozit të djalit
Pronari Asllan Koçi thotë se dyqani i tij në Tufinë u godit sërish me tritol dhe dyshon se pas sulmit fshihen borxhet e bixhozit të djalit të tij.
Një shpërthim tritoli është regjistruar në një dyqan lulesh në Tufinë të Tiranës, siç njofton Shqiptarja.com më 16 nëntor 2026. Ngjarja ka ndodhur në dyqanin e pronarit Asllan Koçi, i cili ka folur për Report Tv pas shpërthimit.
Sipas Koçit, kjo nuk është hera e parë që dyqani i tij bëhet shënjestër e një sulmi të tillë. Ai tha se dyqani ishte goditur me tritol edhe rreth dy javë më parë, duke e bërë shpërthimin e sotëm sulmin e dytë ndaj biznesit të tij.
Pronari dyshon se pas ngjarjes fshihen borxhet e bixhozit të djalit të tij. «Prej djalit që luan bixhoz, më kanë marrë lekë, duan dhe 240 milionë», tha ai, duke shtuar se personat në fjalë i kanë marrë para më parë dhe tani kërkojnë edhe 240 milionë lekë të vjetra, ose 24 milionë lekë të reja.
Koçi tha gjithashtu se prej kohësh ka qëndruar roje te dyqani gjatë natës, në përpjekje për ta mbrojtur atë. «Përnatë kam qëndruar roje», u shpreh ai.
Sipas pronarit, policia ka nisur kërkimet për autorin e shpërthimit, por ai nuk është kapur ende.
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