🌤️
Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 12 March 2026
S&P 500 6,704 ▼1.06%
DOW 46,816 ▼1.27%
NASDAQ 22,408 ▼1.36%
NAFTA 94.78 ▲8.63%
ARI 5,163 ▼0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722 EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722
₿ CRYPTO
BTC $70,171 ▼ -0.31% ETH $2,073 ▲ +0.74% XRP $1.3828 ▼ -0.94% SOL $86.8400 ▲ +0.52%
S&P 500 6,704 ▼1.06 % DOW 46,816 ▼1.27 % NASDAQ 22,408 ▼1.36 % NAFTA 94.78 ▲8.63 % ARI 5,163 ▼0.32 % S&P 500 6,704 ▼1.06 % DOW 46,816 ▼1.27 % NASDAQ 22,408 ▼1.36 % NAFTA 94.78 ▲8.63 % ARI 5,163 ▼0.32 %
EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722 EUR/USD 1.1566 EUR/GBP 0.8632 EUR/CHF 0.9026 EUR/ALL 96.1060 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 51.0205 EUR/JPY 183.73 EUR/CAD 1.5722
12 Mar 2026
Breaking
PD: Mazhoranca pengese per integrimin SHBA-ja nis hetim për tarifa të reja ndaj BE-së dhe vendeve të tjera Kina i kushton rendesi IA Zvicra mbyll ambasadën e Iranit Ekstradohet nga Spanja
Menu
Breaking
PD: Mazhoranca pengese per integrimin SHBA-ja nis hetim për tarifa të reja ndaj BE-së dhe vendeve të tjera Kina i kushton rendesi IA Zvicra mbyll ambasadën e Iranit Ekstradohet nga Spanja
Bota

SHBA – I dërguari i Putinit takon përfaqësuesit e Trump në Florida

· 1 min lexim

I dërguari special i Rusisë, Kirill Dmitriev u takua dje me përfaqësuesit e presidentit të SHBA-së Donald Trump në Florida, njoftoi agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS. sipas ATSH

Dmitriev është përfaqësuesi special i presidentit rus, Vladimir Putin për bashkëpunimin ekonomik me vendet e huaja dhe gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në negociatat për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.

Sipas raporteve të medias, Dmitriev ka ndërtuar një marrëdhënie të mirë me të dërguarin special të Trump, Steve Witkoff, në muajt e fundit.

SHBA-ja ka luajtur një rol kyç si ndërmjetëse në bisedimet midis Rusisë dhe Ukrainës.

Kohët e fundit, ka pasur disa takime në Lindjen e Mesme dhe një në Zvicër. – Njofton ATSH

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu