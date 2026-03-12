SHBA – I dërguari i Putinit takon përfaqësuesit e Trump në Florida
I dërguari special i Rusisë, Kirill Dmitriev u takua dje me përfaqësuesit e presidentit të SHBA-së Donald Trump në Florida, njoftoi agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS. sipas ATSH
Dmitriev është përfaqësuesi special i presidentit rus, Vladimir Putin për bashkëpunimin ekonomik me vendet e huaja dhe gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në negociatat për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Sipas raporteve të medias, Dmitriev ka ndërtuar një marrëdhënie të mirë me të dërguarin special të Trump, Steve Witkoff, në muajt e fundit.
SHBA-ja ka luajtur një rol kyç si ndërmjetëse në bisedimet midis Rusisë dhe Ukrainës.
Kohët e fundit, ka pasur disa takime në Lindjen e Mesme dhe një në Zvicër. – Njofton ATSH
