SHBA rikonfirmon qëndrimin: Heqja e sanksioneve ndaj Francesca Albanese është vetëm procedurale
Uashingtoni do të Apelojë Vendimin e Gjykatës
Shtetet e Bashkuara kanë mohuar se anulimi i fundit i sanksioneve kundër Francesca Albanese – Raportuesja Speciale e Kombeve të Bashkuara për territorin palestinez – përbën një ndryshim në politikën e jashtme të qeverisë amerikane.
Departamenti i Shtetit sqaroi të enjten se administrata e Presidentit Donald Trump e hoqi emrin e Albanese nga lista e sanksioneve vetëm për të respektuar një urdhër të fundit gjyqësor, por konfirmoi se qëndrimi i tyre mbetet i palëkundur.
“Qeveria e ka apeluar urdhrin e gjykatës. Në rast se Gjykata e Qarkut e Uashingtonit (DC Circuit) e pezullon ose e shfuqizon atë urdhër, Qeveria synon të rikthejë emrin e zonjës Albanese në Listën e Shtetasve të Përcaktuar Veçanërisht (SDN).”
— Departamenti Amerikan i Shtetit
Sfondi i Konfliktit: Raportet për Gazën dhe Hakmarrja e Uashingtonit
Administrata e Trump-it e shënjestroi Albanese me sanksione të rënda në korrik të vitit 2025. Ky vendim erdhi pasi ekspertja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut rekomandoi që Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP/ICC) të lëshonte urdhërarreste për zyrtarët e lartë izraelitë, përfshirë Kryeministrin Benjamin Netanyahu.
Albanese ka qenë një nga zërat më kritikë ndërkombëtarë ndaj politikave të Izraelit. Përmes raporteve të saj zyrtare për OKB-në, ajo ka dokumentuar me detaje atë që e cilëson si një gjenocid të vazhdueshëm në Rripin e Gazës, ku numri i palestinezëve të vrarë vlerësohet të ketë kaluar shifrën 75,000.
Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar atë për “aktivitete të njëanshme dhe keqdashëse”, duke pretenduar se kjo e bën atë “të papërshtatshme për detyrën”, ndërsa vetë proceset e GJNP-së i kanë quajtur “luftë ligjore” (lawfare).
Padia Gjyqësore dhe Vendimi që Detyroi Shtëpinë e Bardhë të Tërhiqet
Ndonëse Albanese është shtetase italiane, vajza e saj gëzon shtetësinë amerikane dhe ajo vetë zotëron asete brenda SHBA-së. Sanksionet i bllokuan menjëherë qasjen në llogaritë bankare, në apartamentin e saj dhe në sistemet financiare që kanë lidhje me rrjetin amerikan, duke ia paralizuar jetën private dhe profesionale.
Në shkurt të këtij viti, familja e saj ngriti një padi civile në një gjykatë federale në Uashington, duke kërkuar shfuqizimin e sanksioneve me argumentin se ato shkelnin të drejtat kushtetuese, veçanërisht Lirinë e Shprehjes (Amendamentin e Parë).
Më 13 maj, Gjyqtari i Gjykatës Rretheve të SHBA-së, Richard Leon (i emëruar nga ish-presidenti republikan George W. Bush), doli në krah të Albanese duke lëshuar një urdhër ndalimi të përkohshëm ndaj sanksioneve. Gjyqtari Leon argumentoi se qeveria u përpoq ta ndëshkonte eksperten vetëm për shkak të “idesë apo mesazhit të shprehur” në fjalimet e saj.
“Albanese nuk ka bërë asgjë më shumë sesa të flasë. Është e pakundërshtueshme që rekomandimet e saj nuk kanë asnjë efekt detyrues mbi veprimet e GJNP-së – ato nuk janë gjë tjetër veçse opinioni i saj.”
— Richard Leon, Gjyqtar Federal i SHBA-së
Një Trend i Gjerë i Sanksioneve Ndëshkuese
Rasti i Francesca Albanese nuk është i izoluar. Ajo është pjesë e një liste më të gjatë të figurave ndërkombëtare, duke përfshirë edhe vetë gjyqtarët e Gjykatës Ndërkombëtare Penale, të cilët janë shënjestruar nga Uashingtoni me sanksione hakmarrëse për shkak të përfshirjes së tyre në hetimet e krimeve të supozuara të luftës nga forcat izraelite.
Pavarësisht presionit dhe sanksioneve të SHBA-së, një numër i madh i organizatave për të drejtat e njeriut, studiuesve dhe ekspertëve globalë vazhdojnë të mbështesin gjetjet e Albanese, duke rënë dakord se veprimet e Izraelit në Gazë përbëjnë gjenocid.
