S&P 500 7,446 ▲0.17%
DOW 50,286 ▲0.55%
NASDAQ 26,293 ▲0.09%
NAFTA 97.44 ▲1.13%
ARI 4,523 ▼0.44%
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
BTC $77,755 ▼ -0.25% ETH $2,138 ▼ -0.19% XRP $1.3731 ▼ -0.56% SOL $87.1200 ▲ +0.62%
SHBA rikonfirmon qëndrimin: Heqja e sanksioneve ndaj Francesca Albanese është vetëm procedurale Si Videoja e Ben-Gvir Shkatërroi "Hasbara-n" Milionëshe të Izraelit Presioni global detyron Izraelin të reagojë pas dhunës ndaj flotiljes së ndihmave dhe skandalit "Ben-Gvir" Miratohet me 100 vota pakti i ri mes PS e PD për rregulloren e Kuvendit, voton kundër vetëm Redi Muçi i Lëvizjes Bashkë Kurti mban takim virtual me katër kongresistë amerikanë: Xhandarmëria nuk është menduar si zëvendësim i KFOR-it
Miratohet me 100 vota pakti i ri mes PS e PD për rregulloren e Kuvendit, voton kundër vetëm Redi Muçi i Lëvizjes Bashkë

Seanca maratonë e së enjtes u mbyll me dakordësinë mes Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike, të cilat bashkuan votat dhe miratuan 6 ndryshimet në rregulloren e Kuvendit, me 100 vota pro dhe me vetëm 1 votë kundër nga Redi Muçi.

“Ratifikimi i kontratës financiare, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për punimet e infrastrukturës bashkiake për projektin “Porta e Alpeve””, kaloi me 75 vota pro, 22 kundër, mes tyre edhe Jorida Tabaku.

Po me 75 vota pro dhe 22 kundër kaloi edhe projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe ai “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 29/2024, “Për burimet ujore”, të ndryshuar”, ku te ky i fundit abstenoi Bujar Leskaj i PD.

Socialistët e tërhoqën propozimin që çdo projektligj i kërkuar nga Bashkimi Evropian të shqyrtohej brenda një jave me procedurë të përshpejtuar. Në dakordësinë e arritur parashikohet se ligjet e integrimit të kalojnë në Kuvend me procedurë normale, përveç rasteve kur kërkohet nga qeveria me kërkesë të arsyetuar.

Socialistët kishin propozuar shmangien e plotë të raportimeve në seancë plenare të institucioneve pavarura. Palët kanë rënë dakord që këto institucione të përmenduara në kushtetutë do të vijojnë të raportojnë ne komisione parlamentare  të cilat hartojnë një projektrezolutë, e cila më pas i kalon Komisionit “Xhafaj”.

PS u tërhoq nga përgjysmimi i kohës së diskutimit në seancë plenare në pesë minuta dhe koha e diskutimeve do të vijojë 10 minuta. Ndryshimet parashikojnë kontrollin parlamentar përmes ndërhyrjes së Kryetarit të Kuvendit në rastet kur institucionet nuk u përgjigjen kërkesave të deputetëve për informacion.

Një tjetër ndryshim lidhet me kohëzgjatjen e seancave plenare. Me kërkesë të një kryetari grupi parlamentar, seanca plenare të ndërpritet në orën 22:00 dhe të rifillojë ditën pasardhëse. Po ashtu u pranua dhe kërkesa tjetër e opozitës që masat disiplinore të pezullohen automatikisht, nëse ankimohen në Byronë e Kuvendit.

