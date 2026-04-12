☀️
Tiranë 7°C · Kthjellët 12 April 2026
S&P 500 6,817 ▼0.11%
DOW 47,917 ▼0.56%
NASDAQ 22,903 ▲0.35%
NAFTA 96.57 ▼1.33%
ARI 4,787 ▼0.64%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205 EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
₿ CRYPTO
BTC $73,033 ▲ +0.42% ETH $2,284 ▲ +2.15% XRP $1.3550 ▲ +0.37% SOL $84.7300 ▲ +0.37%
12 Apr 2026
Breaking
Tyson Fury rikthehet me dominim, sfidon Joshua për përballjen e shumëpritur ‘Më afër një ndarjeje se kurrë’: A mund të mbijetojë NATO nëse Trump tërheq SHBA-në? Gazeta 24-ore.com u uron të gjithë besimtarëve ortodoksë: Gëzuar Pashkët! Krishti u Ngjall! FOKUS – Irani kërcënon luftanijen amerikane në Hormuz Nisin negociatat amerikano-iraniane për dhënien fund të konfliktit në Lindjen e Mesme
Menu
Bota

Trump: Nisëm procesin për zhbllokimin e Ngushticës së Hormuzit

· 2 min lexim

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi sot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur “procesin e zhbllokimit” të Ngushticës së Hormuzit, një rrugë detare strategjike që sipas tij është bllokuar nga Irani.

Në një postim në platformën e tij Truth Social, ai theksoi se kjo po bëhet si “një favor” për shumë vende të botës, përfshirë Kinën, Japoninë, Korenë e Jugut, Francën dhe Gjermaninë.

Trump kritikoi këto shtete duke thënë se ato “nuk kanë guximin apo vullnetin” për të garantuar vetë sigurinë e kësaj rruge jetike për tregtinë globale dhe transportin e naftës.

Sipas tij, ndërhyrja amerikane synon të rikthejë besimin e anijeve tregtare për të kaluar përmes ngushticës.

Sipas medias “Axios”, duke cituar një zyrtar amerikan, disa anije të marinës amerikane kanë kaluar tashmë nëpër Ngushticën e Hormuzit. Ky veprim synon të inkurajojë anijet tregtare që të rifillojnë lundrimin në këtë zonë strategjike.

Megjithatë, një zyrtar i lartë ushtarak iranian, i cituar nga televizioni shtetëror, i ka mohuar këto raportime, duke vënë në pikëpyetje pretendimet mbi praninë dhe veprimet e forcave amerikane në zonë.

Trump gjithashtu sulmoi mediet që, sipas tij, raportojnë se Irani po fiton luftën kundër SHBA-së. Ai deklaroi se “në realitet, të gjithë e dinë që ata po humbasin dhe po humbasin rëndë”. Megjithatë, ai pranoi se ekziston ende rreziku që një anije të godasë mina detare iraniane në këtë zonë.

Ndërkohë, situata në këtë rrugë jetike mbetet e tensionuar dhe e pasigurt për tregtinë ndërkombëtare, pasi trafiku detar vazhdon të jetë i kufizuar që prej fillimit të konfliktit. /Ad.Ab./  a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

