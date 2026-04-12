Trump: Nisëm procesin për zhbllokimin e Ngushticës së Hormuzit
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi sot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur “procesin e zhbllokimit” të Ngushticës së Hormuzit, një rrugë detare strategjike që sipas tij është bllokuar nga Irani.
Në një postim në platformën e tij Truth Social, ai theksoi se kjo po bëhet si “një favor” për shumë vende të botës, përfshirë Kinën, Japoninë, Korenë e Jugut, Francën dhe Gjermaninë.
Trump kritikoi këto shtete duke thënë se ato “nuk kanë guximin apo vullnetin” për të garantuar vetë sigurinë e kësaj rruge jetike për tregtinë globale dhe transportin e naftës.
Sipas tij, ndërhyrja amerikane synon të rikthejë besimin e anijeve tregtare për të kaluar përmes ngushticës.
Sipas medias “Axios”, duke cituar një zyrtar amerikan, disa anije të marinës amerikane kanë kaluar tashmë nëpër Ngushticën e Hormuzit. Ky veprim synon të inkurajojë anijet tregtare që të rifillojnë lundrimin në këtë zonë strategjike.
Megjithatë, një zyrtar i lartë ushtarak iranian, i cituar nga televizioni shtetëror, i ka mohuar këto raportime, duke vënë në pikëpyetje pretendimet mbi praninë dhe veprimet e forcave amerikane në zonë.
Trump gjithashtu sulmoi mediet që, sipas tij, raportojnë se Irani po fiton luftën kundër SHBA-së. Ai deklaroi se “në realitet, të gjithë e dinë që ata po humbasin dhe po humbasin rëndë”. Megjithatë, ai pranoi se ekziston ende rreziku që një anije të godasë mina detare iraniane në këtë zonë.
Ndërkohë, situata në këtë rrugë jetike mbetet e tensionuar dhe e pasigurt për tregtinë ndërkombëtare, pasi trafiku detar vazhdon të jetë i kufizuar që prej fillimit të konfliktit. /Ad.Ab./ a.jor.
