Shtatë të plagosur në përplasjen e autobusit me kamionin te Bubanj Potoku, një pasagjer në gjendje të rëndë
Aksidenti ndodhi rreth orës 7:15 në autostradën Beograd–Nish; të plagosurit — shoferi i kamionit dhe gjashtë pasagjerë — u dërguan në Qendrën Urgjente në Beograd
Sot, e premte 16 tetor, rreth orës 7:15, autobusi i linjës Mlladenovac–Beograd u përplas me një mjet mallrash te Bubanj Potoku, në autostradën Beograd–Nish.
Siç njofton RTS, në aksident u plagosën shtatë persona: shoferi i mjetit të mallrave dhe gjashtë pasagjerë. Të gjithë të plagosurit u dërguan në Qendrën Urgjente në Beograd.
Një pasagjer ka marrë lëndime të rënda trupore, ndërsa të tjerët kanë marrë lëndime më të lehta, i konfirmoi RTS-së Shërbimi i Urgjencës. Sipas Tanjugut, lëndimet e një pasagjereje u cilësuan si traumë e rëndë dhe në atë pjesë të rrugës nuk pati ndërprerje të qarkullimit.
Sipas agjencisë RINA, autobusi u përplas në rimorkion e kamionit që kishte përpara, në rrethana ende të pasqaruara. Pjesa e përparme e autobusit dhe xhami i shoferit u dëmtuan rëndë.
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