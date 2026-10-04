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Teknologji

Shtëpia e Bardhë krijon «Super Intelligence Force»: Jay Clayton udhëheq grupin e punës për IA-në, raporti brenda 120 ditëve

Siç njofton Wall Street Journal, grupi i ri do të vlerësojë rreziqet dhe mundësitë e inteligjencës artificiale dhe do t'i rekomandojë qeverisë federale rolin e saj mbikëqyrës.

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Shtëpia e Bardhë ka krijuar një grup pune për të shqyrtuar rreziqet dhe mundësitë e inteligjencës artificiale dhe për të rekomanduar rolin që qeveria federale duhet të luajë në mbikëqyrjen e teknologjisë, raporton Wall Street Journal të shtunën duke cituar kreun e grupit, Jay Clayton, përpjekjen e parë konkrete organizative të administratës pas samitit të javës me gjigantët e IA-së.

Clayton, i cili drejton Zyrën e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare, tha se do ta udhëheqë grupin e quajtur «Super Intelligence Force» (SI) — emër që merr termin e preferuar të presidentit Trump për IA-në, «super intelligence». Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë tha për Journal-in se kjo e bën Clayton-in de facto carin e IA-së së Trumpit.

«Presidenti kërkoi të mblidhet një grup që do të sigurojë pikërisht atë që tha ai, që ne të mbetemi liderët në superinteligjencë dhe interesat e popullit amerikan të vendosen së pari», u shpreh Clayton për gazetën.

«Rreziku i të mos qenit të parët është i lartë», shtoi ai. «Të mos jesh i pari rrit rreziqet e identifikuara dhe ato të paidentifikuara, veçanërisht nga kundërshtarët tanë.»

Formimi i grupit vjen pas takimit që Trump zhvilloi të martën në Shtëpinë e Bardhë me drejtuesit e IA-së — përfshirë presidentin e OpenAI, Greg Brockman, Dario Amodei të Anthropic dhe drejtorin e Nvidia, Jensen Huang — ku industria ra dakord për parime si kontrollet e brendshme për monitorimin e zhvillimit të modeleve, rishikime të jashtme dhe njoftimet e bordeve drejtuese, zotime vullnetare që Trump i përshëndeti si qasjen e duhur. «Nuk do ta pengoj kurrë rritjen e teknologjisë që do të jetë më e madhe se revolucioni industrial», tha Trump të martën.

Sipas zyrtarëve, grupi i punës do t’ia lërë industrisë rolin kryesor në menaxhimin e rreziqeve, por do të punojë në koordinim me të për të identifikuar rreziqet dhe mundësitë; raporti pritet brenda 120 ditëve.

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