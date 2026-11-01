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Kosova

Shtetases së Shqipërisë dhe shtetasit të Kosovës ju ndalua hyrja në Aeroportin e Memmingenit

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Gjatë kontrolleve të hyrjes në Aeroportin e Memmingenit, të premten e kaluar, zyrtarët e Policisë Kufitare ju mohuan hyrjen dy individëve

Policia kufitare u mohoi hyrjen një gruaje nga Shqipëria dhe një burri nga Kosova, pasi ata dhanë informacione kontradiktore ose jobindëse.

Gjatë kontrolleve të hyrjes në Aeroportin e Memmingenit në Memmingerberg të premten e kaluar, zyrtarët e Policisë Kufitare ju mohuan hyrjen dy individëve, transmeton albinfo.ch. Kjo u njoftua nga Inspektorati i Policisë Kufitare të Aeroportit të Memmingenit (GPI Memmingen-Aeroporti).

Në rastin e parë, policët kontrolluan identitetin e një shtetaseje 50-vjeçare shqiptare. Udhëtarja dha informacione kontradiktore në lidhje me qëllimin dhe kohëzgjatjen e qëndrimit të saj, shkruan bsaktuell.de.

Për më tepër, ajo nuk mundi të tregonte mjete të mjaftueshme financiare për qëndrimin e saj të planifikuar në Gjermani. Si pasojë, asaj iu mohua hyrja.

Në një rast të dytë, policët kontrolluan identitetin e një shtetasi 35-vjeçar nga Kosova.

Përveç informacionit jobindës në lidhje me qëllimin e qëndrimit të tij, hetimet zyrtare zbuluan se individi kishte rënë tashmë në vëmendjen e autoriteteve këtë vit për shkelje të Ligjit të Rezidencës. Hyrja iu mohua edhe në këtë rast./albinfo.ch/

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