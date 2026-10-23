Shtohen masat e sigurisë në Itali nga frika e trazirave, dronë dhe mijëra efektivë për protestën e së shtunës
Protesta mbarëkombëtare kundër rritjes së kostos së jetesës priten në Itali dhe Francë të shtunën, më 24 tetor. Autoritetet dhe pronarët e bizneseve kanë frikë nga një përsëritje e asaj që ndodhi më 17 dhe 18 tetor, kur qindra njerëz u përfshinë në incidente të dhunshme që synonin dyqanet dhe forcat e rendit.
Protesta janë planifikuar në disa qytete italiane, duke përfshirë Milanon, Bolonjën, Xhenovën, Torinon, Romën dhe Firencen. Sipas “Mappa della rivolta”, një faqe interneti që mbledh iniciativa proteste, janë planifikuar më shumë se 30 mobilizime, duke filluar nga marshime dhe ulje-ngritje deri te tubime dhe greva.
Kryeqyteti do të jetë nën masa të rrepta sigurie për këtë rast. Selia e policisë së Romës ka hartuar një plan sigurie për të menaxhuar si demonstratat e njoftuara ashtu edhe tubimet spontane të njoftuara në internet. Përveç njësive të zakonshme të vendosura për të trajtuar protestat, do të përdoren edhe dronë nga Departamenti i Parë i Fluturimit i Policisë së Shtetit dhe avionë nga Karabinierët. Në total, do të vendosen rreth 1,500 oficerë, me kontrolle që shtrihen nga sheshet e qytetit deri në stacionet hekurudhore.
Qendra e Sigurisë Kibernetike e Romës është gjithashtu funksionale, duke monitoruar postimet dhe aktivitetet në mediat sociale në koordinim me Digos, divizionin e specializuar operativ të Policisë Shtetërore Italiane.
Dimensioni dixhital po e bën më të vështirë menaxhimin e protestave. Në Telegram, TikTok dhe Instagram, qarkullojnë udhëzues se si të përgatiteni për përleshje. Këshillat variojnë nga sjellja e ujit, qetësuesve të dhimbjeve dhe uthullës për të zvogëluar efektet e gazit lotsjellës, deri te udhëzimet se çfarë të vishni dhe si të silleni nëse shpërthejnë trazira.
Në Milano, do të ketë rreth një mijë oficerë policie dhe karabinierë, 300 oficerë bashkiakë dhe 500 ushtarë të vendosur në vend pas dekretit të fundit të sigurisë së qeverisë . Edhe këtu, do të përdoren dronë për të monitoruar marshimet. Demonstratat e autorizuara do të zhvillohen larg Duomos, ndërsa protestat janë të ndaluara në lagjet Garibaldi dhe Porta Venezia.
Në Torino, pritet një demonstratë e organizuar nga aktivistë të skenës antagoniste të lidhur me ish-qendrën sociale Askatasuna, së bashku me anëtarë të Lëvizjes së 17 Tetorit dhe studentë. Marshimet do të fillojnë në orën 14:00 sipas orës lokale në Piazza Arbarello.
Pas trazirave të 17 tetorit, të premten Digos kreu kontrolle që kishin në shënjestër rreth 100 persona, 51 prej të cilëve ishin të mitur. Operacionet u zhvilluan në disa qytete, duke përfshirë Barin, Bergamon, Firencen, Xhenovën dhe Veronën.
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