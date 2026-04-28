Shtyhet sërish seanca e jashtëzakonshme për presidentin në Kosovë
Kryeparlamentarja Haxhiu, disa minuta pasi rinisi seanca, e ndërpreu atë për shkak të mospjesëmarrjes së deputetëve nga partitë opozitare.
Ajo tha se punimet do të rinisin në orën 23:00 – fiks një dorë para se të skadojë afati kushtetues për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit.
Nëse deputetët dështojnë të zgjedhin presidentin e ri, Kosova do të shkojë në zgjedhje.
