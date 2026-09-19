Shudder blen horror-komedinë finlandeze “Red Snow”: Santa është vampir — premiera botërore në Fantastic Fest 2026
Shudder ka blerë zyrtarisht horror-komedinë finlandeze "Red Snow", që ka premierën botërore në Fantastic Fest 2026 përpara se të transmetohet në platformë. Në qendër të filmit është Johanna, një 16-vjeçare që ëndërron një princ vampir — por merr Marttin, një vampir 49-vjeçar që vishet si Santa.
Shudder ka blerë zyrtarisht horror-komedinë finlandeze të Krishtlindjeve “Red Snow”, sipas Variety. Filmi do të ketë premierën botërore në Fantastic Fest 2026 në Austin (17–24 shtator), ndërsa pas festivalit do të jetë i disponueshëm në streaming në Shudder — data e transmetimit ende nuk është njoftuar.
Në Finlandë, 16-vjeçarja emo Johanna ëndërron një princ vampir si në “Twilight”. Por në vend të tij, merr Marttin — një vampir 49-vjeçar, tullac e i shëndoshë, që vishet si Santa për të hyrë në shtëpi dhe për të ngrënë familje të tëra. Në vigjiljen e Krishtlindjes, ëndrrat e saj kthehen në një makth gjaku e familjesh të vrara: “deri në mëngjes, bora do të skuqet”.
Filmi është shkruar dhe drejtuar nga Ilja Rautsi, i njohur për “Helsinki Mansplaining Massacre” dhe “Hatching”. Në kast janë Hannu-Pekka Björkman, Anni Iikkanen, Kari Hietalahti, Krista Kosonen, Tommi Korpela dhe Marja-Liisa Nguyen. Producentë janë Misha Jaari dhe Mark Lwoff; bashkë-producentë Ivo Felt dhe Peter Krupenin; producente ekzekutive Niki Leskinen dhe Ari Tolppanen.
Regjisori Rautsi thotë se ideja lindi nga “një jetë e tërë dashurie për horrorin” dhe e përshkruan filmin si “një dhuratë Krishtlindjesh e përgjakur, bërë nga të çuditshëm për të çuditshëm”, duke shtuar se nuk mund të shpresonte për një shtëpi më të mirë se Shudder.
Burimi: Variety
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