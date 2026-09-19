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19 Sht 2026
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«Tiny Fugitives» del në kinema: Johnny Knoxville si kampier i çmendur në komedinë e re të Seth Rogen

Komedia R-rated me Johnny Knoxville në rolin e Bob-it, një kampieri 50-vjeçar që nuk ndahet nga kamping-u, del në kinema në gjithë Amerikën e Veriut; producentë Seth Rogen dhe Evan Goldberg, regji e Michael Lewen.

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«Tiny Fugitives», komedia e re me vlerësimin R e kryesuar nga Johnny Knoxville, ka dalë zyrtarisht në kinema në të gjithë Amerikën e Veriut, duke filluar nga 18 shtatori 2026. Filmi vjen nga Inaugural Entertainment dhe Point Grey Pictures, kompania e producentëve Seth Rogen dhe Evan Goldberg.

Knoxville luan Bob-in, një kampier 50-vjeçar «lifer» — i pandarë nga jeta e kampingut — i cili duhet të ndalojë një grup të ri adoleshentësh 12-vjeçarë që kanë dalë në mision të qëndrojnë përgjithmonë në kamp.

Në një intervistë për Moviefone, Knoxville e përshkroi me humor rolin e tij: «Më pëlqen kur njerëzit sillen keq. Më pëlqen kur fëmijët sillen keq, dhe betimi është edhe më mirë. Kështu që ishte zgjedhje e lehtë.»

Filmin e drejton Michael Lewen, ndërsa skenarin e kanë shkruar Jacob Kaplan — ish-asistent shkrimtari i «Saturday Night Live», i cili e shkroi draftin e parë në vitin 2021 — dhe vetë Lewen, sipas Variety. Përkrah Knoxville-t luajnë Benjamin Pajak, Aaron Harris, Isa Bernal Steiner, Jai Soundar, Alyssa Gervasi dhe Briana Templeton.

Filmi ka mbërritur në kinema me pritshmëri të përziera nga kritika: aktualisht mban 58% në Rotten Tomatoes, bazuar në 12 kritika.

Burimi: ComingSoon.net

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