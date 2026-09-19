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WWE

Si mund të zhvillohen rivalitetet e Sami Zayn dhe kur mund të humbasë titullin e pa-kontestueshëm të WWE

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Sami Zayn riktheu titullin e pa-kontestueshëm të WWE në një fitore kundër CM Punk, duke i surprizuar shumë tifozë që e panë triumfin e tij të mëparshëm si të rastësishëm. Pas një mbretërimi të shkurtër prej nëntë ditësh më parë, rikthimi në krye erdhi pas një përfundimi të trazuar në revanshin e zhvilluar në Meksikë.

Sipas Bleacher Report, me Money in the Bank vetëm pak javë larg, pamja e rivaliteteve për titullin e SmackDown është duke u ngrohur: Punk dhe Cody Rhodes pritet të kërkojnë një revansh, Johnny Gargano pret të përfitojë shansin e premtuar, ndërsa emra si Gunther, Finn Bálor dhe Bron Breakker gjithashtu mund të përfshihen në përzgjedhjet kualifikuese. Si parashikim, një sfidë trefishe me CM Punk dhe Kevin Owens duket e mundshme për ngjarjen e ardhshme, pasi mosmarrëveshjet mes Punk dhe Owens mund t’i japin Zayn mundësinë të mbijetojë deri te një tjetër event i madh.

Raporte të tjera, përfshirë ato të PWInsider, sugjerojnë se WWE mund të përdorë reagimin ndaj fitores së Zayn për ta vendosur atë në një ballore në Crown Jewel kundër Roman Reigns në nëntor. Një përballje e tillë në Arabinë Saudite do t’i jepte Zayn një pritje të ngrohtë dhe një ndeshje të madhe, ndërsa mund të shërbente si një etapë për të zgjatur ose forcuar regjencën e tij para ngjarjeve të mëvonshme.

Megjithatë, nën regjimin aktual krijues, ndryshimet e titullit në televizion janë të zakonshme, dhe është e besueshme që Zayn të humbasë titullin në javët përpara ose pas Survivor Series. Reprezentimi i ngjarjeve të PLE dhe fushatave përpara Wrestlepalooza krijon një skenar ku emra si Kevin Owens apo CM Punk janë favoritë logjikë për të rimarrë titullin, edhe pse zhvillimet e papritura mbeten të mundshme.

Në përmbledhje, duke marrë parasysh rrjedhën aktuale dhe skenarin e ngjarjeve të mëdha të kalendarit, pritet që Zayn të përballet me një seri sfidash kryesore që mund ta çojnë drejt një humbjeje të titullit para fundit të vitit — një perspektivë që Bleacher Report e vë në dukje ndër parashikimet për ecurinë e tij si kampion.

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