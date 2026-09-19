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WWE

SmackDown në Corpus Christi: përmbledhje e mbrëmjes së 18 shtatorit

· 2 min lexim

WWE SmackDown u zhvillua më 18 shtator në Corpus Christi, Texas, me fokus te ndeshjet kualifikuese për Money in the Bank, vazhdimi i rivalitetit midis Cody Rhodes dhe Randy Orton, dhe paraqitja e kampionit të ri të paprekshëm, Sami Zayn.

Siç raporton Bleacher Report, emisionin e hapi menaxheri i përgjithshëm Nick Aldis, i cili prezantoi Sami Zayn dhe vendosi skenën për një ndeshje titulli. Zayn u përball me buqeta ofendimesh nga publiku ndërsa theksoi fitoren e tij, dhe u përfshi në një përplasje me Aldis. Johnny Gargano kërkoi të drejtat për një sfidë, por u ndërpre nga Kevin Owens, i cili qëndroi në qendër të vëmendjes pasi goditi Garganon me stunner. Pas diskutimeve, Aldis i dha Owens-it një mundësi për titull, ndërsa kujtoi se Zayn ishte kampion për nëntë ditë më parë dhe e paralajmëroi me një shënim: “Le ta shohim nëse mund të kalosh mbi shtatë”. Për segmentin u dha nota B+.

Në program ishin njoftuar edhe kualifikueset për Money in the Bank: për meshkujt, ndeshja midis Trick Williams, Randy Orton dhe Rey Fenix; për femrat, përballja ndërmjet Alexa Bliss, Jade Cargill dhe Jacy Jayne; si dhe një ndeshje jo për titullin mes Bakusai dhe The MFTs. Emisioni gjithashtu vazhdoi historinë mes Rhodes dhe Orton, duke shtuar tension në rivalitetin e tyre.

Përfundimisht, sjellja e Zayn në ring dhe ndërhyrjet e Aldis dhe Owens e kanë vendosur titullin si temë qendrore për episodet e ardhshme, ndërsa mungesa e CM Punk këtë mbrëmje u shfaq si një sinjal se ai mund të kthehet së shpejti. Më shumë hollësi dhe vlerësime të mbrëmjes u përmendën po ashtu nga Bleacher Report.

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