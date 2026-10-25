Solidaritet për Erjon Vishkullin, protestuesit shpërndajnë leukoplaste për sytë (VIDEO)
Protesta e kësaj të diele para Kryeministrisë ka sjellë një tjetër moment simbolik solidariteti. Protestuesit kanë shpërndarë leukoplaste për syrin në shenjë mbështetjeje dhe sensibilizimi për Erjon Vishkullin, 28-vjeçarin i cili mbeti i lënduar rëndë mbrëmjen e djeshme, pasi u qëllua me plumb gome në sy.
Disa protestues gjithashtu kanë shprehur solidarizimin e tyre ndaj Erjon Vishkullit me thirrje dhe me shkrime në bluza.
“Të gjithë jemi Erjon Vishkulli”, shkruhej në bluzat e disa protestuesve.
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