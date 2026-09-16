Somalia dënon “sulmin e tentuar” me dron të Huthi-t ndaj Mekës
Ministria e Jashtme e Somalisë dënoi ashpër "sulmin e tentuar me dron mbi Mekën" dhe sulmet e fundit ndaj zonave civile në Arabinë Saudite, ndërsa grupi i armatosur jemenas vazhdon të mohojë çdo rol në sulm.
Somalia është vendi më i fundit që i bashkohet listës së shteteve që dënojnë sulmin me dron që Arabia Saudite thotë se synonte qytetin e shenjtë të Mekës. Në një deklaratë, Ministria e Jashtme somaleze tha se “dënon ashpër sulmin e tentuar me dron mbi Mekën dhe sulmet e fundit ndaj zonave civile në Arabinë Saudite”.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore saudite kishte rrëzuar dronin e Huthi-t që tentonte të hynte në hapësirën ajrore të Mekës, duke e cilësuar sigurinë e vendeve të shenjta si “vijë të kuqe”. Grupi jemenas i mbështetur nga Irani mohoi kategorikisht çdo rol, me zëdhënësin e tij që e quajti pretendimin “gënjeshtër të neveritshme”.
Dënimi i Somalisë vjen pas atyre të Turqisë dhe Libanit. Ministria e Jashtme turke riafirmoi mbështetjen për sovranitetin dhe sigurinë e Arabisë Saudite dhe kërkoi ndalimin e menjëhershëm të sulmeve të tilla, ndërsa presidenti libanez Joseph Aoun e quajti sulmin një kërcënim jo vetëm ndaj Arabisë Saudite, por ndaj “shenjtërisë së vendeve të shenjta që kanë rëndësi të thellë fetare” për dy miliardë myslimanë në botë.
Tensionet mes Huthi-t dhe Arabisë Saudite janë përshkallëzuar javët e fundit, me grupin jemenas që ka avancuar përgjatë bregut të Detit të Kuq dhe ka marrë kontrollin e Bab al-Mandebit, ndërsa koalicioni saudit ka kryer qindra sulme ajrore si kundërpërgjigje.
Burimi: Al Jazeera
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