Një ish-pick i MLB, Cam Schiller, përjashtohet nga softbolli për tre vjet pas dënimit për steroidë
Cam Schiller, ish-i zgjedhur në draftin e MLB, do të qëndrojë i përjashtuar nga aktivitetet e USA Softball për tre vjet pas rezultatit pozitiv në një test antidoping. Agjencia Ndërkombëtare e Testimit (ITA) njoftoi se Schiller ka pranuar ndalimin si dënim për shkelje të politikave antidoping.
Siç raporton Bleacher Report, mostrat e Schiller rezultuan pozitive për norandrosteron në një mostrë të marrë më 13 korrik 2025. Ai u suspendua provizorisht muajin pasues, ndërsa mostra B konfirmoi praninë e të njëjtit steroid. Duke pranuar ndalimin, dënimi i tij u ul nga katër në tre vjet; Schiller do të jetë i rikthyeshëm më 7 gusht 2028. Po ashtu, ITA njoftoi se rezultatet individuale të tij në Kupën Botërore WBSC të Softbollit për Meshkuj 2025 do të diskualifikohen, përfshirë medaljet, pikët dhe çmimet.
Gjatë atij turneu, Schiller regjistroi mesatare goditjeje .450/.500/.700 në gjashtë ndeshje, ndërsa Shtetet e Bashkuara mposhtën Japoninë 10-1 në ndeshjen për medaljen e bronztë. Schiller është infielder, ka luajtur bejsboll kolegjial te Oral Roberts dhe ishte zgjedhur në raundin e shtatë nga Texas Rangers në draftin e vitit 2012. Ai luajti dy sezone në Low-A para se të kalonte në softboll dhe ka përfaqësuar SHBA-në në Kupën Botërore të Softbollit për Meshkuj tre herë që nga 2019, përfshirë një medalje bronzi në 2022.
Pranimi i ndalimit do të thotë se përveç pezullimit personal, rezultatet dhe përfitimet nga paraqitja e tij në Kupën Botërore 2025 janë të anuluara, me afat rikthimi të vendosur për gusht 2028. Sipas Bleacher Report.
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