Spanja mbyll hapësirën ajrore për avionët amerikanë të përfshirë në luftën kundër Iranit
Spanja, qeveria e krahut të majtë e së cilës është tërësisht kundër sulmeve SHBA-Izrael kundër Iranit, ka mbyllur hapësirën ajrore për avionët amerikanë të përfshirë në luftë, njoftoi sot Ministrja spanjolle e Mbrojtjes.
“Përdorimi i bazave (amerikane) në Spanjë nuk është i autorizuar dhe sigurisht, përdorimi i hapësirës ajrore spanjolle për veprime që lidhen me luftën Iran-Irak është gjithashtu i ndaluar”, deklaroi Margarita Robles duke konfirmuar një raport në gazetën e përditshme ”El Pais”.
”Në fakt, refuzimi i Spanjës për të bashkëpunuar e ka komplikuar operacionin amerikan në Lindjen e Mesme”, raporton ”El Pais”, sepse disa bombardues të Uashingtonit “duhej të anashkalonin Gadishullin Iberik për të hyrë përmes Ngushticës së Gjibraltarit”, duke i detyruar ata “të modifikojnë rrugët e tyre” dhe logjistikën.
“Vetoja spanjolle ka vetëm një përjashtim: në rast emergjence, tranziti ose ulja e avionëve në fjalë është e autorizuar”, vazhdon gazeta, një pikë që Margarita Robles, nga ana e saj, nuk e specifikoi.
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez e ka kundërshtuar me vendosmëri luftën e zhvilluar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër Iranit që nga 28 shkurti, duke e quajtur atë “të paligjshme” dhe një “gabim të jashtëzakonshëm”.
Këto komente i sollën kritika të ashpra nga presidenti i SHBA-së Donald Trump, i cili kërcënoi në shenjë hakmarrjeje të ndërpresë të gjithë tregtinë dypalëshe pasi Madridi refuzoi të lejonte ushtrinë amerikane të përdorte dy bazat e saj të vendosura në Spanjë për operacionin e saj ushtarak kundër Iranit.
”El Pais” specifikon, megjithatë, se “të gjitha misionet e përcaktuara në marrëveshjen dypalëshe me Uashingtonin mbeten në fuqi” në lidhje me këto dy baza amerikane në Andaluzi, në Spanjën jugore.
Baza detare ”Rota” dhe baza ajrore ”Moron” janë trashëgimia e një marrëveshjeje të nënshkruar midis Uashingtonit dhe Madridit në vitin 1953 nën regjimin e Francos./
