S&P 500 6,405 ▲0.57%
DOW 45,519 ▲0.78%
NASDAQ 21,036 ▲0.42%
NAFTA 101.68 ▲2.05%
ARI 4,597 ▲1.61%
EUR/USD 1.1498 EUR/GBP 0.8678 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0705 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 51.1312 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5974
BTC $67,785 ▲ +1.68% ETH $2,070 ▲ +3.94% XRP $1.3513 ▲ +1.73% SOL $84.3200 ▲ +2.83%
30 Mar 2026
Spanja mbyll hapësirën ajrore për avionët amerikanë të përfshirë në luftën kundër Iranit

Spanja, qeveria e krahut të majtë e së cilës është tërësisht kundër sulmeve SHBA-Izrael kundër Iranit, ka mbyllur hapësirën ajrore për avionët amerikanë të përfshirë në luftë, njoftoi sot Ministrja spanjolle e Mbrojtjes.

“Përdorimi i bazave (amerikane) në Spanjë nuk është i autorizuar dhe sigurisht, përdorimi i hapësirës ajrore spanjolle për veprime që lidhen me luftën Iran-Irak është gjithashtu i ndaluar”, deklaroi Margarita Robles duke konfirmuar një raport në gazetën e përditshme ”El Pais”.

”Në fakt, refuzimi i Spanjës për të bashkëpunuar e ka komplikuar operacionin amerikan në Lindjen e Mesme”, raporton ”El Pais”, sepse disa bombardues të Uashingtonit “duhej të anashkalonin Gadishullin Iberik për të hyrë përmes Ngushticës së Gjibraltarit”, duke i detyruar ata “të modifikojnë rrugët e tyre” dhe logjistikën.

“Vetoja spanjolle ka vetëm një përjashtim: në rast emergjence, tranziti ose ulja e avionëve në fjalë është e autorizuar”, vazhdon gazeta, një pikë që Margarita Robles, nga ana e saj, nuk e specifikoi.

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez e ka kundërshtuar me vendosmëri luftën e zhvilluar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër Iranit që nga 28 shkurti, duke e quajtur atë “të paligjshme” dhe një “gabim të jashtëzakonshëm”.

Këto komente i sollën kritika të ashpra nga presidenti i SHBA-së Donald Trump, i cili kërcënoi në shenjë hakmarrjeje të ndërpresë të gjithë tregtinë dypalëshe pasi Madridi refuzoi të lejonte ushtrinë amerikane të përdorte dy bazat e saj të vendosura në Spanjë për operacionin e saj ushtarak kundër Iranit.

”El Pais” specifikon, megjithatë, se “të gjitha misionet e përcaktuara në marrëveshjen dypalëshe me Uashingtonin mbeten në fuqi” në lidhje me këto dy baza amerikane në Andaluzi, në Spanjën jugore.

Baza detare ”Rota” dhe baza ajrore ”Moron” janë trashëgimia e një marrëveshjeje të nënshkruar midis Uashingtonit dhe Madridit në vitin 1953 nën regjimin e Francos./

