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Teater

«Starlight Express» arrin në kinema: filmi skenik i muzikalit të Lloyd Webber shfaqet në pesë vende më 26 nëntor

Versioni i filmuar gjatë ringjalljes londineze të vitit 2024 në Troubadour Wembley Park Theatre del për kohë të kufizuar në kinematë e Britanisë, Irlandës, Gjermanisë, Australisë dhe Kanadasë — biletat dolën sot në shitje dhe u publikua traileri i ri.

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Muzikali me patina i Andrew Lloyd Webber-it po përgatitet për ekranin e madh. Siç njofton BroadwayWorld, versioni i filmuar i shfaqjes, me titullin «Andrew Lloyd Webber’s Starlight Express — Live on Stage», do të shfaqet në kinema në disa vende të botës më 26 nëntor 2026, vetëm për një kohë të kufizuar, ndërsa sot u publikua edhe traileri i ri zyrtar.

Shfaqja do të arrijë në Britaninë e Madhe, Irlandë, Gjermani, Australi dhe Kanada, dhe biletat dolën në shitje sot, më 15 tetor. Sipas Playbill, për Shtetet e Bashkuara ende nuk është shpallur një datë shfaqjeje.

Filmi u xhirua në Londër gjatë ringjalljes së vitit 2024, e cila u hap zyrtarisht më 30 qershor të atij viti në Starlight Auditorium të Troubadour Wembley Park Theatre. Produksionin skenik e drejtoi Luke Sheppard, ndërsa xhirimin për ekranin e realizoi regjisori Brett Sullivan i Steam Motion and Sound.

Në versionin e filmuar, rolin e Rusty-t, lokomotivës me avull, e luan Jeevan Braich, përkrah Jade Marvin si Momma McCoy, Olivia Ringrose si Greaseball, Asher Forth si Electra, Sophie Naglik si Pearl, Georgia Pemberton si Dinah dhe Jaydon Vijn si Hydra, me një ansambël prej rreth 40 interpretuesish me patina.

Historia ndjek një set trenash lodër që merr jetë në imagjinatën e një fëmije, ku motorët garojnë për titullin e më të shpejtit në botë dhe Rusty gjen frymëzim te legjenda e Starlight Express-it. Muzikali, me muzikë të Lloyd Webber-it dhe tekst të Richard Stilgoe-t, është parë nga mbi 30 milionë spektatorë në mbarë botën.

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